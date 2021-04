OKI tung ưu đãi đổi máy cũ lấy vàng khi mua máy in C833n

Máy in laser màu A3 OKI C833n công nghệ mới, tốc độ in nhanh trên nhiều loại giấy, khách mua được hưởng ưu đãi đổi máy cũ lấy một chỉ vàng 9999.

Thương hiệu máy in OKI triển khai chương trình "Đổi máy in hư cũ bất kỳ lấy một chỉ vàng 9999", áp dụng cho tất cả khách hàng mua máy in OKI C833n từ ngày 14/4 đến ngày 15/6 hoặc khi hết số lượng quà tặng, tùy thuộc điều kiện nào đến trước. Cụ thể, khách hàng khi mua máy in có thể mang kèm máy in hoạt động không ổn định, hư cũ, không thể sử dụng của bất kỳ nhà sản xuất nào đến các đại lý của OKI để nhận một chỉ vàng 9999. Chương trình diễn ra đồng thời với ưu đãi tặng kèm bộ phụ kiện Duplex đảo giấy hai mặt tự động.

Theo đại diện thương hiệu máy in OKI, dòng máy C833n phù hợp với in laser màu khổ A3 trong văn phòng hoặc các dịch vụ in chứng nhận, bằng khen, giấy can... Máy đáp ứng tất cả những yêu cầu của một máy in laser màu A3 như tốc độ nhanh, cuốn giấy dày và chất lượng bản in tốt.

OKI C833n kế thừa những điểm mạnh đã làm nên thành công cho dòng C831n tiền nhiệm như tốc độ in nhanh, chi phí in ấn hợp lý và khả năng in giấy dày ổn định. Hãng cũng nâng cấp nhiều tính năng trên dòng máy mới nhằm đáp ứng nhu cầu người dùng như nâng cấp module wifi, Cloud Print Ready 2.0 giúp in ấn từ xa một cách dễ dàng.

OKI C833n có dàn drum mực nằm ngang theo công nghệ Single Pass.

Máy trang bị bộ xử lý 800MHz và công nghệ Single Pass rút ngắn thời gian đọc dữ liệu và in ấn, giúp việc in nhanh hơn. OKI C833n có thể đạt hiệu suất tối đa 35 trang A4 trong một phút, tương đương 20 trang A3 trong một phút.

Với kích thước 449x552x360 mm, máy in laser màu A3 OKI C833n phù hợp đặt để trong các văn phòng hiện đại và cơ sở in ấn chuyên nghiệp nhờ dàn drum mực nằm ngang theo công nghệ Single Pass. Máy có thiết kế màu trắng sữa với hai đường viền trên thân, mang đến vẻ ngoài sang trọng. Bảng điều khiển, đèn tín hiệu và dàn nút nhấn được đặt ngay phía trên, thuận tiện cho thao tác và quan sát.

Phiên bản C833n của OKI có kích thước nhỏ gọn, thích hợp đặt để trong văn phòng.

Theo thông số kỹ thuật, OKI C833n có thể in được giấy dày và dàn cơ khỏe. Với định lượng tối đa 256 gsm, người dùng có thể in phong bì, nhãn đĩa, catalogue, tem phiếu bảo hành, danh thiếp, banner dài đến 1,32 m.

OKI C833n còn giúp in nhanh, tiết kiệm ống mực lớn lên đến 10.000 trang cùng chi phí trang in phù hợp. Về mức tiêu thụ điện, chế độ Power Saving và Deep Sleep Mode tự động với công suất dưới 1W trên máy giúp tiết kiệm tối đa điện năng khi không sử dụng máy.

OKI mở rộng khay chứa giấy đến 2.000 tờ.

Ngoài ra, OKI còn cập nhật nhiều công nghệ mới như tính năng Cloud Print Ready được tích hợp sẵn, cho phép người dùng có thể in tài liệu từ bất cứ đâu và trên bất kỳ thiết bị có khả năng kết nối mạng. Phiên bản C833n còn thiết kế module Wifi bên ngoài thân máy nhằm nâng cấp kết nối wireless khi cần thiết. Cổng kết nối mạng Gigabit của OKI C833n cho phép truyền tải dữ liệu nhanh, giảm thời gian chờ đợi khi in các ảnh màu dung lượng lớn.

Theo đại diện thương hiệu OKI, dòng máy in laser màu A3 OKI C833n phù hợp cho văn phòng có nhu cầu in ấn cao, đòi hỏi hiệu suất in và chất lượng bản in màu. Máy được bán giá 41,99 triệu đồng, tặng kèm bộ phụ kiện Duplex đảo mặt trị giá 9,349 triệu đồng - tương thích giấy có định lượng tới 220 gsm.

Hà Thanh (Ảnh và video: OKI)