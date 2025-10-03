Oh!some Việt Nam khai trương cửa hàng thứ 13

Thương hiệu bán lẻ Oh!some khai trương cửa hàng thứ 13 tại Vincom Mega Mall Royal Island, Hải Phòng, ngày 3/10.

Cửa hàng có diện tích hơn 2.000 m2, được thiết kế thành bốn khu vực chính gồm Anime, Du lịch, Thủ công và Quà tặng. Mỗi khu vực được xây dựng nhằm mang đến trải nghiệm riêng cho khách tham quan, hướng đến nhóm khách trẻ thích khám phá, chụp ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội.

Toàn cảnh cửa hàng Oh!some tại Hải Phòng ngày khai trương. Ảnh: Oh!some

Nhân dịp này, thương hiệu giới thiệu bộ sưu tập hợp tác cùng Disney, với các sản phẩm lấy cảm hứng từ Mickey Mouse, Winnie the Pooh và Stitch. Đại diện thương hiệu cho biết bộ sưu tập độc quyền được kỳ vọng tạo điểm nhấn trong không gian trưng bày và thu hút khách hàng.

Bộ sưu tập Disney độc quyền được giới thiệu tại cửa hàng Hải Phòng. Ảnh: Oh!some

Điểm nhấn của cửa hàng tại Hải Phòng là chủ đề "Oh!some Viet Express". Toàn bộ không gian mua sắm được mô phỏng như một hành trình tàu tốc hành, tượng trưng cho sự mở rộng của thương hiệu tại Việt Nam. Khách tham quan có thể tham gia hoạt động "vé du lịch" tương tác, dẫn dắt qua các khu vực trong cửa hàng. Mỗi tấm vé mở ra cơ hội nhận quà tặng và khuyến khích người mua chia sẻ trải nghiệm trực tuyến.

Song song, Oh!some đẩy mạnh chương trình thành viên. Người đăng ký được tích điểm thưởng, tiếp cận sớm bộ sưu tập mới và tham gia các chương trình ưu đãi dành riêng. Đây là một phần chiến lược của thương hiệu nhằm xây dựng cộng đồng khách hàng gắn bó lâu dài, kết nối trực tiếp và trực tuyến.

Từ khi khai trương cửa hàng đầu tiên tại Crescent Mall (TP HCM) tháng 4, đơn vị liên tục mở rộng, nhanh chóng đạt mốc 13 cửa hàng tại các đô thị lớn.

"Việc khai trương cửa hàng tại Hải Phòng là minh chứng cho cam kết mang đến những trải nghiệm mua sắm mới mẻ, truyền cảm hứng cho người tiêu dùng trên khắp Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng nơi đây trở thành một điểm đến phong cách sống mới tại thành phố", đại diện Oh!some cho biết.

Theo thương hiệu, Vincom Mega Mall Royal Island - trung tâm thương mại lớn nhất tại Hải Phòng - được chọn vì là điểm đến quen thuộc của người dân địa phương và du khách. Việc đặt cửa hàng tại đây giúp Oh!some tiếp cận khách hàng trẻ, mang đến cơ hội trải nghiệm sản phẩm gắn với xu hướng toàn cầu và phong cách sống hiện đại.

Không gian trưng bày hiện đại và đa dạng sản phẩm tại cửa hàng ở Hải Phòng. Ảnh: Oh!some

Ngoài việc mở rộng hệ thống, doanh nghiệp này chú trọng triển khai các ý tưởng bán lẻ sáng tạo, đẩy mạnh hoạt động kỹ thuật số và hợp tác với thương hiệu quốc tế. Mỗi cửa hàng không chỉ đơn thuần là điểm bán sản phẩm mà còn được định hình như không gian trải nghiệm.

Oh!some hiện cung cấp nhiều dòng sản phẩm thuộc các danh mục như hợp tác IP, mỹ phẩm, đồ chơi, đồ ăn nhẹ, đồ uống, nhu yếu phẩm và thiết bị điện tử. Hệ thống toàn cầu của thương hiệu có hơn 140 cửa hàng.

