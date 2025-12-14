ODW Logistics tăng cường khả năng quan sát kho tại trung tâm Mỹ

MỹNhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba ODW Logistics triển khai hệ thống robot tự động kết hợp nền tảng phân tích dữ liệu DexoryView tại trung tâm phân phối ở Columbus, bang Ohio.

Giải pháp gồm robot tự động và mô hình "bản sao kỹ thuật số" của toàn bộ kho, cho phép hệ thống quét và phân tích dữ liệu theo thời gian thực, từ đó giúp doanh nghiệp nhìn thấy đầy đủ và chính xác mọi diễn biến trong kho. Công nghệ này được triển khai với sự hỗ trợ của Raymond Storage Concepts, đơn vị chuyên về giải pháp logistics nội bộ (intralogistics) và là đối tác chiến lược của Dexory từ tháng 3.

ODW Logistics có hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng. Ảnh: ODW Logistics

Công nghệ mới cho phép ODW Logistics phát hiện và xử lý sai lệch tồn kho sớm hơn nhờ các lượt quét tự động tăng tần suất, rút ngắn thời gian đối soát và giảm đáng kể nhân công cho các bước kiểm tra thủ công.

Hệ thống cũng hỗ trợ kiểm tra pallet cho CHEP và PECO (hai công ty cung cấp pallet lớn tại Bắc Mỹ) nhằm giảm các khoản phạt, thu thập và phân tích hơn 20.000 vị trí lưu trữ trong mỗi lượt quét và thực hiện nhiều vòng quét toàn bộ cơ sở mỗi tuần hoàn toàn tự động, không làm gián đoạn hoạt động.

Kayla Watson, quản lý cấp cao phụ trách tồn kho tại ODW Logistics, đánh giá đây là bước ngoặt trong hành trình tự động hóa và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. "DexoryView đã thay đổi cách chúng tôi quản lý tồn kho và nhận diện vấn đề. Khả năng quét tự động, thu thập dữ liệu chi tiết và phản hồi theo thời gian thực giúp đội ngũ làm việc hiệu quả hơn, giảm sai lệch và rút ngắn thời gian xử lý", bà cho biết.

Việc triển khai này thể hiện cam kết của ODW Logistics trong mở rộng tự động hóa và thúc đẩy đổi mới trong quản lý tồn kho.

ODW Logistics là nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL) có trụ sở tại Columbus, bang Ohio, Mỹ, có hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng. Công ty vận hành mạng lưới kho bãi và trung tâm phân phối rộng khắp, cung cấp các dịch vụ từ lưu trữ, xử lý đơn hàng, phân phối đến quản lý vận tải. ODW Logistics phục vụ nhiều ngành hàng như tiêu dùng, thực phẩm, mỹ phẩm và công nghiệp, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành. Với định hướng chú trọng đổi mới và tự động hóa, ODW Logistics đặt mục tiêu trở thành đối tác chiến lược trong việc nâng cấp chuỗi cung ứng của khách hàng.

Gia Hân (Theo Logistics Manager)