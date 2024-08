Octo Finissimo - BST đồng hồ đoạt 8 kỷ lục thế giới của Bvlgari

Octo Finissimo Perpetual Calendar (2021)

Với kinh nghiệm chế tác đồng hồ cơ siêu mỏng, Bvlgari lên ý tưởng thực hiện chiếc đồng hồ lịch vạn niên siêu mỏng, trình làng ở Watches & Wonders 2021. Từ khi ra mắt, Octo Finissimo Perpetual Calendar hút giới chuyên gia cùng nhà sưu tầm, đoạt hai giải lớn tại Grand Prix d'Horlogerie de Genève 2021 (Grand Prix De L’aiguille D’or và Best Overall Watch In All Categories).

Để đạt thành tích "đồng hồ lịch vạn niên tự động mỏng nhất thế giới 2021" và xác lập kỷ lục thứ bảy, Bvlgari trang bị cho Octo Finissimo Perpetual Calendar bộ máy caliber BVL305 dày 2,75 mm. Phiên bản này có khả năng tự động điều chỉnh ngày, tháng, năm cùng năm nhuận mà không cần hiệu chỉnh đến năm 2100.