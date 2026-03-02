Ocean Night Bar - điểm đến giải trí đêm bên bờ biển Phú Quốc

An GiangOcean Night Bar mang đến chuỗi hoạt động giải trí đêm gồm ẩm thực, âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật, tạo không gian thư giãn bên biển buổi tối.

Ocean Night Bar có vị trí nằm cạnh bờ biển, được thiết kế theo kiểu không gian mở, đón gió và tầm nhìn hướng biển 180 độ. Ban ngày, nơi này yên tĩnh, đến khi đêm xuống, ánh đèn và âm thanh hòa cùng tiếng sóng tạo nên một khung cảnh lung linh hơn.

Không gian của nhà hàng khi lên đèn mỗi tối. Ảnh: Ocean Night Bar

Mỗi khu vực đều được bố trí có chủ ý, từ sofa cho đến quầy bar mở, nơi du khách quan sát bartender thao tác pha chế. Quán mở cửa từ 17h, thời điểm đón ánh hoàng hôn trên mặt biển. Khách có thể gọi một ly cocktail, dùng bữa và chờ chương trình biểu diễn bắt đầu.

Không gian của quán dưới ánh hoàng hôn lãng mạn. Ảnh: Ocean Night Bar

Thực đơn của Ocean Night Bar gồm nhiều món hải sản địa phương và đồ ăn chế biến theo phong cách hiện đại. Một số món được chọn nhiều như chả mực Phú Quốc, gỏi bồn bồn tôm thịt, pizza nướng hoặc các set BBQ hải sản và thịt nướng. Với nhóm khách đi cùng gia đình hay bạn bè, combo BBQ tôm hùm, bào ngư, nhum biển hoặc thăn bò Hokubee là lựa chọn phổ biến.

Các món hải sản tại Ocean Night Bar. Ảnh: Ocean Night Bar

Ocean Night Bar duy trì lịch biểu diễn cố định cho từng ngày trong tuần. Đầu tuần có acoustic band, giữa tuần và cuối tuần có ban nhạc Philippines cùng các tiết mục dancing show, múa lửa trên bờ biển.

Từ 21h, DJ bắt đầu chương trình âm nhạc đến khuya, biến khu vực gần biển thành nơi vui chơi sôi động. Sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và không gian mở giúp Ocean Night Bar trở thành điểm đến quen thuộc của khách khi khám phá đời sống đêm tại Phú Quốc.

Thái Anh