OCB tung loạt ưu đãi cho khách hàng dịp năm mới

Khách hàng có cơ hội nhận 10 lượng vàng SJC và 10.000 voucher ưu đãi khi giao dịch tại các chi nhánh ngân hàng Phương Đông (OCB) trên toàn quốc từ nay đến 31/3.

Đây là ưu đãi trong chương trình "Đón sum vầy, nhận thịnh vượng" được OCB triển khai gần đây. Cụ thể, khi khách hàng thỏa mãn một trong các điều kiện gồm: gửi tiết kiệm từ 10 triệu đồng với kỳ hạn gửi từ một tháng trở lên; đăng ký và kích hoạt thành công gói tài khoản OCB Invest/Invest Pro/Speed Up lần đầu tiên; số dư bình quân trên tài khoản thanh toán tối thiểu từ 5 triệu đồng sẽ nhận được mã số dự thưởng.

Khách hàng nhận nhiều ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ từ OCB dịp đầu năm mới 2024. Ảnh: OCB

Mã số này sẽ dùng để tham gia quay số cuối kỳ với các giải thưởng như một giải Đặc biệt – 10 lượng vàng SJC; hai giải Nhì – Máy lọc không khí Dyson, ba giải Ba - Robot hút bụi Samsung.

Ngoài chương trình quay số trúng thưởng, từ nay đến hết 31/3, khách hàng giao dịch tại OCB còn có cơ hội nhận 10.000 voucher Got It.

Khách hàng mở mới tiền gửi có kỳ hạn (thẻ tiết kiệm và hợp đồng tiền gửi) tại quầy từ 6 đến 36 tháng với số tiền gửi từ 300 triệu đồng, 600 triệu đồng và 1 tỷ đồng trở lên sẽ nhận được voucher Got It trị giá lần lượt là 200.000 đồng, 400.000 đồng và 600.000 đồng.

Ngoài ra, khi đăng ký thành công gói tài khoản OCB Speed Up và OCB Invest, Invest Pro tại bất kỳ quầy giao dịch của OCB trên toàn hệ thống, khách hàng sẽ nhận được voucher Got It trị giá 100.000 đồng.

Đặc biệt, khách hàng sẽ được nhận quà tặng mỗi ngày một voucher, không giới hạn voucher trong thời gian diễn ra chương trình "Đón sum vầy, nhận thịnh vượng".

Khách hàng giao dịch tại chi nhánh OCB. Ảnh:OCB

Theo khách hàng Hoàng Thái Công (Cầu Giấy, Hà Nội), anh đánh giá cao các cải tiến về công nghệ cùng chương trình ưu đãi của OCB. "Tết là dịp tôi và gia đình thực hiện nhiều giao dịch, gửi tiết kiệm và đăng ký mở mới tài khoản nên có thể nhận voucher Got It với ưu đãi hấp dẫn", anh nói.

Đại diện nhà băng cũng cho biết, chương trình "Đón sum vầy, nhận thịnh vượng" của OCB đang triển khai, với ưu đãi cả về lãi suất và giải thưởng giá trị dịp đầu năm mới sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu và giúp khách hàng hưởng tối đa quyền lợi.

Thảo Vân