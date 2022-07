OCB triển khai 'OCB Talent Banker 2022'

Với "OCB Talent Banker 2022", sinh viên có cơ hội làm việc 2 năm tại OCB với lộ trình phát triển rõ ràng, cơ hội huấn luyện, nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ.

Chương trình dự kiến triển khai từ tháng 8/2022. Đây là cơ hội để các bạn sinh viên va chạm với thực tế, phát triển toàn diện kỹ năng chuyên môn cũng như kỹ năng mềm... Bên cạnh đó, trong quá trình tham gia chương trình "OCB Talent Banker", ngân hàng vẫn sẽ chi trả lương, đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất để các bạn sinh viên có thể thích nghi với văn hóa, quy trình làm việc, cũng như các hoạt động gắn kết nội bộ... nhằm tạo tiền đề giúp các bạn trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc khóa tốt nghiệp.

OCB là một trong những ngân hàng có hoạt động đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự ngay từ đầu năm 2022 với chương trình "Green Card - Green Career". Sau một thời gian ngắn triển khai, nhà băng này đã thu hút hơn 2.000 ứng viên nộp hồ sơ, hơn 700 ứng viên vượt qua vòng sơ loại và gần 200 nhân sự tân tuyển cho 11 chi nhánh/phòng giao dịch của OCB trên toàn quốc.

Ngoài ra, tiếp nối thành công của chiến dịch tuyển dụng trong giai đoạn vừa qua, OCB một lần nữa khởi động chương trình Shape Your Future 2022 phiên bản "Lead Your Way - Lead Your Career". Chương trình khởi tạo nhằm tìm ra các ứng cử viên sáng giá làm việc tại các chi nhánh, phòng giao dịch, khối công nghệ & chuyển đổi số tại khu vực TP HCM và Hà Nội.

Một buổi phỏng vấn tuyển dụng của OCB. Ảnh: OCB

Bên cạnh việc xây dựng, triển khai tích cực các hoạt động tuyển dụng thời gian qua, OCB cũng được đánh giá cao với quy trình đào tạo đa dạng nhằm bồi dưỡng nhân sự, với gần 600 lớp học được tổ chức mỗi năm, nhiều hoạt động đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu như: OCB Excellent Leader 2022, Quản lý cấp cao tiềm năng tại Hội sở, Digital Academy...

"Con người là nguồn lực đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của một tổ chức, tại OCB cũng vậy. Với định hướng mở rộng, phát triển quy mô hoạt động, vấn đề tuyển dụng được chúng tôi đặc biệt chú trọng, nhằm tìm kiếm những ứng viên phù hợp, có chuyên môn cao, với nhiều chính sách, chế độ phúc lợi, đặc biệt là việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, từ đó giúp nhân sự có lộ trình thăng tiến rõ ràng, tăng độ gắn kết với đơn vị", đại diện lãnh đạo OCB nhấn mạnh.

OCB được vinh danh Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2022. Ảnh: OCB

Trước đó, tại sự kiện trực tuyến "Ngày hội nghề nghiệp sinh viên Việt Nam 2022" do Anphabe tổ chức vào ngày 24/6, danh sách 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2022 được công bố có sự góp mặt của OCB. Chương trình được tổ chức hai năm một lần bởi Anphabe với sự đồng hành của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM (SAC). Năm 2022, sự kiện thu hút gần 14.000 sinh viên thuộc 10 khối ngành đến từ 120 trường đại học lớn trên toàn quốc.

Song song với giải thưởng "Top 50 thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên", đầu năm 2022, OCB cũng nhận được giải thưởng "Top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2021" và giải thưởng "Nhà tuyển dụng được nhân viên nội bộ yêu thích nhất" do CareerBuilder Việt Nam tổ chức với sự bảo trợ của Công ty nghiên cứu thị trường Amco Việt Nam.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, giai đoạn quý II/2022, thị trường lao động tiếp tục phục hồi, tổng lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 51,6 triệu người, tăng hơn 0,4 triệu người so với quý trước và tăng gần 0,6 triệu người so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý II/2022 cũng đạt 68,5%, tăng 0,4 điểm phần trăm so với quý trước.

Khảo sát của nền tảng tuyển dụng TopCV tại thị trường Việt Nam, cho thấy, có đến 65% doanh nghiệp tham gia sẽ tiếp tục các chiến lược đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng trong năm 2022. Trong đó, ngành nghề liên quan tài chính chiếm đến 52%. Theo sau là bất động sản, giáo dục/đào tạo, bán lẻ/hàng tiêu dùng/FMCG và thương mại điện tử. Điều này cho thấy, thị trường tuyển dụng tiếp tục sẽ có sự cạnh tranh trong giai đoạn tới.

An Nhiên