OCB triển khai chương trình thu pin cũ

Người tham gia OCB Pin Hunter có thể mang pin đã qua sử dụng đến đổi lấy nhiều phần quà xanh tại tất cả chi nhánh của ngân hàng trên cả nước, từ nay đến hết 3/6.

Theo đó, khách hàng đem từ 15 viên pin cũ (loại AA, AAA, C, D) đến các trạm thu gom pin của OCB được đổi các phần quà "xanh" như: túi canvas, ống hút tre, sổ tay bìa kraft, tài khoản số đẹp. Trạm thu gom được lắp đặt đồng bộ tại chi nhánh OCB trên toàn quốc. Tất cả pin sau thu gom sẽ được bàn giao cho đơn vị chuyên trách và có thẩm quyền để xử lý đúng quy trình, hạn chế tác động tiêu cực đến hệ sinh thái.

Theo nhà băng, OCB Pin Hunter giúp thu gom rác thải độc hại đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Với thông điệp "Pin cũ hóa xanh – Trái đất thêm lành", ngân hàng mong muốn chiến dịch sẽ tạo ra thay đổi tích cực, khuyến khích mỗi cá nhân chung tay hành động vì hệ sinh thái bền vững.

Các trạm thu gom pin được đặt tại tất cả chi nhánh trên toàn quốc. Ảnh: OCB

Ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc OCB cho biết, pin là nguồn năng lượng phổ biến trong các thiết bị điện tử gia đình, văn phòng. Tuy nhiên, khi không còn sử dụng, chúng thường bị vứt bỏ mà không qua xử lý đúng cách, gây ảnh hưởng lâu dài đến môi trường và sức khỏe con người. Theo ước tính, mỗi viên pin có thể làm ô nhiễm 1 m3 đất và 500 lít nước trong vòng 50 năm.

Nhận thức được thực trạng này, ngân hàng đã triển khai giải pháp thiết thực bằng cách xây dựng mỗi chi nhánh và phòng giao dịch thành "điểm giao dịch xanh". Ngoài cung cấp các dịch vụ tài chính, những địa điểm này còn là nơi thu gom pin cũ, góp phần giảm thiểu tác động của rác thải độc hại.

"Đây là chương trình mà chúng tôi mong muốn triển khai lâu dài để lan tỏa ý thức sống xanh, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững", ông Hải nói.

Bên cạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, OCB còn thúc đẩy cung ứng vốn, dịch vụ tài chính hướng tới nền kinh tế xanh, tuần hoàn thân thiện môi trường. Nhà băng thực hiện quản lý rủi ro môi trường và xã hội cùng với sự đồng hành từ nhiều tổ chức quốc tế uy tín, như Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC).

Khách hàng giao dịch tại ngân hàng. Ảnh: OCB

Trong năm 2024, ngân hàng tập trung ưu tiên nguồn vốn, mở rộng cho vay có hiệu quả các dự án tạo ra giá trị tăng thêm, năng lượng sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Các lĩnh vực nổi bật xoay quanh năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, thủy điện); công trình xanh tòa nhà A+; các nhà máy cung cấp nước và nông nghiệp thông minh bằng phương pháp nuôi trồng bền vững, tưới nhỏ giọt, lưu trữ, chứa nước...

Tính đến 31/12/2024, tín dụng xanh tại OCB đã tăng 30% so với năm 2023. Đại diện đơn vị nhận định, đây được đánh giá là mức tăng trưởng tín dụng cao so với các ngân hàng trên toàn hệ thống. Trong năm nay, OCB sẽ phát triển các sản phẩm số, tăng quy mô tín dụng xanh, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, xây dựng môi trường làm việc an toàn, hạnh phúc... Qua đó, ngân hàng thực hiện cam kết xanh hóa, đồng hành cùng Chính phủ cho mục tiêu Net Zero trong năm 2050.

Hoàng Đan