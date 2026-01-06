OCB triển khai chương trình khuyến mại dịp Tết

OCB ra mắt chương trình "Tết tự tin - đón thịnh vượng" với tổng giá trị giải thưởng hơn 3,5 tỷ đồng, mang đến nhiều ưu đãi, quà tặng cho khách giao dịch.

Ưu đãi áp dụng cho các khách hàng giao dịch trên ứng dụng OCB Omni và quầy giao dịch. Cụ thể, từ ngày 5/1 đến 8/2, khách hàng gửi tiết kiệm, sử dụng thẻ, tiền gửi thanh toán, vay vốn, bảo hiểm hay giao dịch trên OCB Omni nhận được mã lượt chơi để tham gia quay thưởng trực tiếp. Các phần quà bao gồm iPhone 17 Pro 256GB, AirPods Pro 3 cùng nhiều quà tặng khác như áo thun, voucher Urbox, Omni Coins và các lượt lì xì may mắn.

Chương trình "Tết tự tin - đón thịnh vượng" của nhà băng. Ảnh: OCB

Tiếp nối chuỗi hoạt động trên, trong thời gian 17-21/2 (mùng 1 đến mùng 5 Tết), những khách hàng trúng lượt lì xì may mắn tiếp tục tham gia vòng quay lì xì đầu năm. Hoạt động này được OCB thiết kế riêng cho dịp Tết Nguyên đán, nhằm gia tăng trải nghiệm và gửi gắm lời chúc đầu năm đến khách hàng.

Song song với các chương trình trên kênh số, nhà băng duy trì các hoạt động ưu đãi tại quầy giao dịch, kết hợp yếu tố truyền thống của Tết Việt. Từ ngày 5/1 đến 13/2, khách hàng mở mới tiền gửi hoặc tham gia các sản phẩm bảo hiểm tại quầy có cơ hội nhận các bộ quà Tết được lựa chọn theo chủ đề sum vầy và sức khỏe. Các phần quà gồm bộ ấm trà Minh Long, bộ ly thủy tinh "Xuân an khang", bộ quà sức khỏe "Xuân an lành", cùng nhiều quà tặng thiết thực khác như vali du lịch, bao lì xì và dù gấp gọn.

Đại diện OCB cho biết, các chương trình ưu đãi dịp Tết là một phần trong chiến lược tri ân khách hàng thông qua những giá trị cụ thể. Ngân hàng tập trung đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nhằm mang đến các giải pháp tài chính an toàn, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng trong giai đoạn đầu năm. Với chương trình "Tết tự tin - đón thịnh vượng", OCB kỳ vọng đồng hành cùng khách hàng trong mùa Tết 2026, hướng đến sự an tâm tài chính và nền tảng vững vàng cho năm mới.

Hoàng Đan