OCB tổ chức đêm nhạc Tết tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Đêm nhạc có chủ đề "Tết tự tin", tổ chức ngày 25/1, mang đến không gian âm nhạc kết hợp giữa chất liệu dân gian và phong cách đương đại trong dịp Tết.

Theo ngân hàng, thay vì lựa chọn mô hình lễ hội âm nhạc sôi động quen thuộc, OCB xây dựng chương trình theo hướng trải nghiệm văn hóa, nơi các giai điệu truyền thống được làm mới thông qua những bản phối hiện đại. Cách tiếp cận này giúp âm nhạc trở nên gần gũi hơn với nhiều thế hệ khán giả, đồng thời giữ tinh thần văn hóa quen thuộc của ngày Tết.

Chương trình đêm nhạc Tết tự tin tổ chức ngày 25/1 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: OCB

Đêm nhạc tổ chức tại không gian mở và miễn phí, tạo điều kiện để người dân cùng du khách dễ dàng tiếp cận. Khán giả có thể tham dự cùng gia đình, bạn bè hoặc tự do trải nghiệm theo cách riêng. Với quy mô lớn và sự đầu tư bài bản, chương trình kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa trong những ngày cận Tết tại trung tâm TP HCM.

Đại diện OCB cho biết, ngân hàng mong muốn thông qua âm nhạc tạo ra không gian gắn kết giữa các thế hệ. Các giai điệu quen thuộc được làm mới nhằm khơi gợi cảm xúc chung, đồng thời tạo cơ hội để các thành viên trong gia đình cùng chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa trong thời điểm cuối năm.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ đa thế hệ, cùng khai thác chất liệu dân gian trên nền âm nhạc hiện đại. Ca sĩ Quốc Thiên mở đầu bằng những ca khúc giàu cảm xúc, tiếp nối là các bản ballad mang màu sắc tự sự của Tăng Phúc. Không khí chương trình sau đó được làm mới với phần trình diễn giàu năng lượng của Thanh Duy. Tiếp đến, ca sĩ Cao Bá Hưng mang đến những tiết mục kết hợp nhạc cụ truyền thống với âm nhạc đương đại. Lâm Bảo Ngọc góp phần hoàn thiện chương trình bằng giọng hát kỹ thuật, trong khi LyLy đại diện cho màu sắc trẻ trung, gần gũi với khán giả Gen Z. Sự góp mặt của các nghệ sĩ này giúp chương trình tạo nên không gian âm nhạc đa thế hệ và thể hiện rõ định hướng kết nối giữa các phong cách, đối tượng khán giả khác nhau.

Thông qua vai trò kết nối giữa truyền thống và hiện đại, OCB tiếp tục thể hiện định hướng phát triển gắn với các giá trị văn hóa. Ngân hàng cho rằng việc đưa âm hưởng dân gian vào các hình thức thể hiện mới mang ý nghĩa nghệ thuật, góp phần duy trì sự liên tục của các giá trị truyền thống trong bối cảnh nhịp sống ngày càng thay đổi nhanh.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, đêm nhạc cũng là dịp ngân hàng gửi lời tri ân đến khách hàng đầu năm mới. Hoạt động này được triển khai song song chương trình ưu đãi "Tết tự tin - đón thịnh vượng" với hàng nghìn giải thưởng giá trị đến 3,5 tỷ đồng, đang diễn ra trên toàn quốc.

Hoàng Đan