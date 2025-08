OCB tăng lãi trong quý II

OCB đạt 999 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý II/2025, tăng 11,2% cùng kỳ 2024 nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng trưởng ổn định.

Thông tin nêu tại báo cáo tài chính quý II vừa công bố của ngân hàng. Tổng thu thuần trong quý II đạt 2.642 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Thu thuần từ lãi đạt 2.179 tỷ đồng, tăng 9,7% nhờ quy mô tín dụng mở rộng.

Thu thuần ngoài lãi cũng cải thiện, tăng 61,9% so với cùng kỳ và tăng 321,5% so với quý I, chủ yếu đến từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại tệ. Trong đó, thu từ dịch vụ tăng 97,6%, tương đương 146 tỷ đồng, nhờ dịch vụ tư vấn và các khoản dịch vụ khác. Thu từ kinh doanh ngoại tệ tăng 1.387,3% so với quý trước, đạt 104 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.892 tỷ đồng. Đại diện nhà băng cho biết, kết quả này phản ánh hiệu quả từ định hướng điều chỉnh chiến lược kinh doanh được triển khai từ năm 2024.

Trụ sở ngân hàng. Ảnh: OCB

OCB tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tập trung vào nhóm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, startup. Ngân hàng cung cấp nguồn vốn, thúc đẩy tài chính xanh và chuyển đổi số, tạo nên hệ sinh thái toàn diện cho khách hàng theo đúng tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân mới được ban hành.

Ở mảng khách hàng cá nhân, tỷ lệ giao dịch qua kênh số đã đạt mức cao, tăng trưởng ổn định, tính đến 30/6. Số lượng giao dịch trên ngân hàng số OCB Omini tăng 97%, CASA tăng 28% và doanh số tiền gửi tiết kiệm trực tuyến tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024.

Với khối khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng đẩy mạnh triển khai nền tảng Open Banking. Tích hợp Open API giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành, giảm thời gian xử lý và tăng hiệu quả đối soát dữ liệu. Tính đến giữa năm nay, số lượng giao dịch qua Open API tăng 57,9%, giá trị giao dịch tăng 184,8%, CASA bình quân tăng 31,8%.

Bên cạnh đó, ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh cung cấp vốn cho các dự án xanh, tập trung vào lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công trình xanh, nông nghiệp thông minh và các dự án phát triển bền vững khác. Từ đó, dư nợ tín dụng xanh tại ngân hàng tiếp tục tăng hơn 10% trong 6 tháng đầu năm.

Ngân hàng kiểm soát tốt chi phí hoạt động, với mức tăng chỉ 0,7% trong quý II so với quý trước, dù vẫn mở rộng quy mô và đầu tư công nghệ, nhằm mục tiêu xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện dành cho khách hàng.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản OCB đạt 308.899 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Dư nợ cho vay thị trường một đạt 190.789 tỷ đồng, tăng 8,4%, huy động tiền gửi thị trường một đạt 153.940 tỷ đồng, tăng 8,1%.

Dư nợ tín dụng của doanh nghiệp SME cũng tăng. Đơn cử, năm 2024, dư nợ tín dụng SME tăng 51,7% so với năm 2023. Bước sang năm nay, dư nợ tiếp tục tăng so với đầu năm. Hiện OCB triển khai sản phẩm cho vay vốn lưu động không tài sản đảm bảo dành riêng cho startup, tập trung vào dòng tiền, tiềm năng mô hình kinh doanh và năng lực, kinh nghiệm vận hành của đội ngũ sáng lập.

Đại diện ngân hàng giới thiệu các công nghệ tới lãnh đạo nhà nước. Ảnh: OCB

Theo ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc OCB, bán lẻ hiện vẫn là chiến lược trọng tâm nhưng ngân hàng cũng chú trọng đến doanh nghiệp SME, đặc biệt là nhóm startup. Nhà băng đánh giá đây là phân khúc tiềm năng phát triển lớn của thị trường. Đối với doanh nghiệp startup, ngân hàng đưa ra những chính sách tín dụng đặc thù. "Chúng tôi không thể đứng ngoài hệ sinh thái khởi nghiệp. Nếu Startup là mạch sống mới của nền kinh tế, thì ngân hàng phải là huyết mạch dẫn dòng vốn thông minh", ông Hải nói.

Ông Hải cho biết thêm, OCB là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cho vay trung dài hạn không tài sản bảo đảm đối với doanh nghiệp startup. Đây là khoản tương đối lớn, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính để phát triển trong khoảng 5-6 năm tới. Đặc biệt, ngân hàng đồng ý cho startup được giải ngân phần lớn giá trị khoản vay để hoàn vốn đầu tư, thay vì chỉ được giải ngân theo từng dự án mới, điều này cho phép doanh nghiệp chủ động và linh hoạt điều tiết dòng vốn hiệu quả. OCB đi sâu hơn vào cấu trúc và tiềm năng thật sự của doanh nghiệp, tìm phương án để hai bên cùng thấu hiểu, xây dựng niềm tin và đồng hành lâu dài.

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến tháng 6, cả nước có khoảng 980.000 doanh nghiệp, trong đó SME chiếm tới 97%, đóng góp hơn 45% GDP, hơn 31% tổng thu ngân sách nhà nước, và tạo ra hơn 60% việc làm. Đây là lực lượng then chốt, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần ổn định xã hội thông qua việc làm và đổi mới sáng tạo.

Theo ông Hải, trước thực tế trên, việc OCB tập trung thúc đẩy tín dụng kinh tế tư nhân, dẫn dắt dòng vốn linh hoạt, được kỳ vọng là bước đi đem đến sự tăng trưởng của ngân hàng trong thời gian tới.

Hoàng Đan