OCB 'Pin Hunter' giai đoạn 2 thu hút hàng nghìn người tham gia

Chiến dịch "Pin Hunter" giai đoạn 2 do OCB triển khai thu hơn hai tấn pin sau một tháng khởi động, với hơn 3.000 người tham gia, mở rộng 200 điểm tiếp nhận tại nhiều địa phương.

Theo nhà băng, số lượng lớn người tham gia cho thấy sự quan tâm của cộng đồng đối với các hoạt động bảo vệ môi trường trong đời sống hàng ngày. Thông qua hoạt động "Thu pin cũ - Đổi quà xanh", hàng nghìn phần quà thân thiện môi trường được trao đến người tham gia.

Người tham gia đổi pin nhận quà tại điểm giao dịch của ngân hàng. Ảnh: OCB

Với tối thiểu 20 viên pin, người tham gia nhận ngay những vật phẩm hữu ích như: túi canvas, sổ tay tái chế, ống hút tre, bút chì mầm cây... Việc đổi quà được thực hiện trực tiếp tại các chi nhánh, phòng giao dịch - điểm giao dịch xanh của OCB, góp phần tạo thêm sự hào hứng và kết nối giữa ngân hàng với cộng đồng.

Nhằm mở rộng độ phủ và tạo thêm điểm tiếp cận cho cộng đồng, ngân hàng xây dựng mạng lưới thu gom gần 200 điểm trên toàn quốc. Ngoài hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch, chương trình còn mở rộng gần 30 địa điểm liên kết khác như trường học, bệnh viện, chung cư và trung tâm thương mại, tạo điều kiện tối đa để mọi người đều có thể dễ dàng chung tay.

Các phần quà của chương trình. Ảnh: OCB

Bên cạnh công tác thu gom, OCB chú trọng quy trình xử lý sau tiếp nhận. Toàn bộ pin được bàn giao cho đơn vị chuyên trách để phân loại và xử lý bằng hệ thống lò đốt công nghệ cao, vận hành ở nhiệt độ từ 650 đến 1.232 độ C. Các hợp chất như chì, thủy ngân và cadmium được xử lý theo quy trình kỹ thuật nhằm hạn chế phát thải. Phần tro xỉ sau xử lý được tái sử dụng làm phụ gia sản xuất xi măng, qua đó giảm lượng chất thải phải chôn lấp và bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn môi trường.

Tại nhiều điểm giao dịch, số lượng người mang pin đến thu gom tăng dần theo từng ngày. Hoàng Nam (27 tuổi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, đã vận động đồng nghiệp giữ lại pin cũ để tham gia chương trình thay vì bỏ chung với rác sinh hoạt. Theo bạn trẻ, việc mang pin đến OCB vừa để tham gia đổi quà, vừa yên tâm rằng số pin này sẽ được xử lý đúng cách, không gây hại cho môi trường. "Chỉ là thay đổi nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng mỗi người góp một chút công sức thì sẽ tạo ra tác động tích cực và thiết thực hơn cho môi trường sống", Nam nói.

Pin cũ được thu gom trong chiến dịch. Ảnh: OCB

Theo Thanh Phương (phường Bàn Cờ, TP HCM), chiến dịch "Pin Hunter" tác động đến thói quen của cộng đồng, còn là bài học thực tế cho những thế hệ trẻ. Thông qua hoạt động đổi pin nhận quà, Phương mong muốn dạy con về bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất. Điều này giúp con hiểu rằng, một viên pin nhỏ cũng có thể gây hại nếu không được xử lý đúng cách.

Đại diện lãnh đạo OCB cho biết, sau giai đoạn một, sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng là động lực để đơn vị tiếp tục mở rộng chương trình. "Pin Hunter" là cam kết dài lâu của ngân hàng trong việc đồng hành khách hàng xây dựng thói quen sống xanh, góp phần tạo nên tương lai trong lành.

Chiến dịch được triển khai song song với các hoạt động tín dụng xanh và hỗ trợ dự án năng lượng tái tạo của ngân hàng. Với thông điệp "Pin cũ hóa xanh - Trái đất thêm lành", chương trình dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/5 tại các chi nhánh và phòng giao dịch OCB trên toàn quốc, hướng đến việc duy trì những hành động cụ thể vì môi trường.

Hoàng Đan