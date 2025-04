OCB nhận giải về sức khỏe thương hiệu ngân hàng

OCB được Mibrand Việt Nam vinh danh trong Top 8 ngân hàng có sức khỏe thương hiệu mạnh nhất năm 2024, ngày 22/4.

Giải thưởng trong khuôn khổ lễ trao giải "Top 30 thương hiệu ngân hàng mạnh nhất Việt Nam" do Mibrand Việt Nam tổ chức. Trong khuôn khổ sự kiện, OCB cũng nhận ba giải thưởng khác. Đầu tiên là "Thương hiệu Ngân hàng đáng đầu tư nhất", được đánh giá dựa trên Mức độ đáng đồng tiền (Brand value for money). Nhà băng cũng được vinh danh "Thương hiệu Ngân hàng có trải nghiệm dịch vụ tốt nhất" đánh giá dựa trên Mức độ cảm nhận về chất lượng Sản phẩm - dịch vụ (Brand Quality). Cuối cùng là danh hiệu "Ngân hàng có chiến dịch truyền thông truyền cảm hứng cho giới trẻ" dựa trên những thành công của chiến dịch "Tết thảnh thơi".

Đại diện OCB nhận giải thưởng từ Mibrand Việt Nam. Ảnh: OCB

Theo dữ liệu đánh giá của Mibrand, năm qua ngân hàng đã ghi nhiều dấu ấn trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ đến phát triển thương hiệu. Cụ thể, chỉ số "Mua hàng và sử dụng" của OCB tăng 6 bậc, vươn lên top 8. Chỉ số "Sẵn sàng trả giá cao" ghi nhận mức tăng trưởng 7 bậc, từ 21,0 lên 23,9 (hạng 7). Điều này phản ánh niềm tin, sự yêu thích ngày càng lớn của khách hàng đối với thương hiệu và cho thấy ngân hàng đang cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng, làm hài lòng người dùng.

Để đạt thành tựu trên, nhà băng không ngừng đầu tư vào chuyển đổi số, tiêu biểu là ứng dụng OCB Omni, giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và cá nhân hóa dịch vụ theo nhu cầu của từng khách hàng. Đặc biệt, ngân hàng còn tiên phong trong triển khai Open Banking và Open API, mở rộng kết nối hệ sinh thái tài chính một cách linh hoạt, an toàn và bảo mật.

Bảng xếp hạng top 10 thương hiệu đứng đầu về chỉ số sẵn sàng trả giá cao. Ảnh: OCB

Bên cạnh đó, định hướng phát triển bền vững theo mô hình "Ngân hàng Xanh" hướng đến mục tiêu Net Zero đã xây dựng hình ảnh thương hiệu hiện đại, trách nhiệm và thân thiện. Các chiến dịch truyền thông giàu cảm xúc như MV "Về nhà là có Tết" kết hợp cùng nhạc sĩ Bùi Công Nam và chiến dịch "Tết thảnh thơi" đã tạo hiệu ứng tích cực, giúp OCB lan tỏa giá trị thương hiệu.

Năm 2024, OCB giới thiệu phiên bản OCB Omni thế hệ mới, đặt ra một tiêu chuẩn trong lĩnh vực ngân hàng số tại Việt Nam về tốc độ, sự tiện lợi. Với gần 200 tính năng chỉ trên một ứng dụng, OCB Omni đáp ứng hầu hết nhu cầu giao dịch của khách hàng. Sau 7 tháng ra mắt, số lượng giao dịch trên ngân hàng số tăng 74%, CASA tăng 21% và doanh thu số tiền gửi tiết kiệm trực tuyến tăng 32% so với cùng kỳ năm 2023.

Với vai trò là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai mô hình Ngân hàng Mở (Open Banking), OCB đã xây dựng và vận hành hệ thống hơn 200 Open API, xử lý trung bình trên 6 triệu giao dịch mỗi tháng.

Đến cuối năm 2024, số lượng khách hàng kết nối Open API với OCB tăng gần 2,5 lần so với năm trước, số lượng đối tác mới cũng tăng gần gấp đôi tổng lũy kế các năm trước đó. Kết quả này góp phần nâng tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tại OCB lên trên 30%.

OCB đặt mục tiêu tăng trưởng 200% số lượng khách hàng doanh nghiệp sử dụng giải pháp Open API trong năm 2025. Theo đại diện ngân hàng, đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục phát triển các dịch vụ tài chính hiện đại, tối ưu chi phí và nâng cao trải nghiệm, đặc biệt với nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Không chỉ phát triển sản phẩm nhằm mang đến trải nghiệm hiện đại, tối ưu, OCB còn đẩy mạnh nhận diện thương hiệu thông qua loạt chiến dịch truyền thông lan tỏa thông điệp tích cực đến khách hàng.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, ngân hàng triển khai chiến dịch "Tết thảnh thơi" với loạt hoạt động như tham quan TP HCM bằng xe buýt hai tầng, trao lì xì, rút thăm may mắn tại Phố Ông Đồ (Nhà Văn hóa Thanh niên quận 1), các cụm tòa nhà trung tâm và rạp chiếu phim Lotte. Chiến dịch đạt tổng lượt tiếp cận hơn 7 triệu người trên mạng xã hội, ghi nhận 30 nghìn lượt tương tác với các bài đăng của OCB. Riêng các hoạt động trực tiếp giúp tiếp cận hơn một triệu lượt khách hàng thông qua tặng quà, tư vấn tại chỗ.

OCB triển khai chiến dịch "Tết thảnh thơi" thông qua nhiều hình thức. Ảnh: OCB

Cũng trong dịp này, ngân hàng ra mắt MV "Về nhà là có Tết 2" kết hợp cùng ca sĩ Bùi Công Nam, mang thông điệp gần gũi, âm nhạc rộn ràng, chạm đến cảm xúc của người xa quê. Sản phẩm thu hút hơn 8 triệu lượt nghe trên các nền tảng âm nhạc, hơn 6 triệu lượt xem trên YouTube và được người dùng lan tỏa qua hơn 3.000 bài đăng.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, OCB triển khai loạt chương trình thuộc chiến lược Ngân hàng Xanh. Nổi bật là "OCB Pin Hunter" với thông điệp "Pin cũ hóa xanh - Trái đất thêm lành", thu gom hàng trăm kg pin đã qua sử dụng. Bên cạnh đó, ngân hàng phối hợp Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia thực hiện chương trình "Dọn nhà góp cây", phủ xanh rừng Xuân Liên. Tại Quảng Bình, cán bộ nhân viên chi nhánh địa phương cũng tham gia làm sạch bãi biển Nhật Lệ, góp phần bảo vệ hệ sinh thái biển.

Thái Anh