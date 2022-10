OCB nhận giải top 10 thương hiệu mạnh ngành ngân hàng 2022

OCB được ghi nhận bởi thành quả chuyển đổi số, dịch vụ, sản phẩm đa dạng, ứng dụng công nghệ hiện đại cùng môi trường làm việc năng động.

Lễ công bố và vinh danh Thương hiệu mạnh Việt Nam 2022 vừa diễn ra với chủ đề "Kiến tạo và phát triển thương hiệu Việt Nam xanh". Các tiêu chí xét giải tập trung vào một số khía cạnh. Một là chiến lược, chương trình hành động và kết quả hoạt động của doanh nghiệp ở các lĩnh vực chuyển đổi số. Hai là, chuyển đổi xanh, tiết kiệm năng lượng, ưu tiên sử dụng năng lượng sạch. Ba là, phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh chia sẻ, nhân văn. Bốn là bảo vệ thương hiệu và chú trọng phát huy chính sách hướng tới người lao động và cộng đồng. Năm là, các chỉ số phục hồi tăng trưởng của doanh nghiệp sau tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

Trải qua những vòng khảo sát và bình chọn từ ban tổ chức, OCB được vinh danh top 10 thương hiệu mạnh ngành ngân hàng 2022.

Ông Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Khối Bán lẻ OCB đại diện Ngân hàng nhận giải thưởng "Top 10 Thương hiệu mạnh ngành Ngân hàng 2022". Ảnh: OCB

Chuyển đổi số vẫn luôn là trọng tâm trong chiến lược phát triển của ngân hàng. Cụ thể, ngân hàng số OCB OMNI, đến hiện tại đã có hơn 160 sản phẩm dịch vụ và tiện ích, ghi nhận số lượng người dùng tăng gấp 2.5 lần cùng kỳ năm trước, số lượng giao dịch tăng hơn 200% so với năm 2021; Tỷ lệ tiền gửi thông qua kênh cũng tăng 178% so với cùng kỳ. Đầu năm 2022, OCB OMNI đã cho ra mắt Facepay - phương thức thanh toán qua nhận diện khuôn mặt, không dùng tiền mặt, không thẻ ngân hàng, không điện thoại, hoàn tất trong vòng vài giây và hoàn toàn miễn phí.

Bên cạnh đó, chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, website Unlock Dream Home do OCB phát triển đã có hơn 250.000 lượt truy cập, hơn 7.000 người đăng ký được tư vấn, hơn 60.000 bất động sản đa dạng ở nhiều tỉnh thành cùng hàng trăm khách hàng đã được tiếp cận khoản vay và chọn được ngôi nhà.

OCB còn tạo dấu ấn trong việc xây dựng, phát triển môi trường làm việc hiện đại, năng động, kiến tạo đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên môn hóa cao. Trụ cột cốt lõi trong chiến lược của OCB là gắn kết con người và phát triển nhân tài. Do vậy, nhà băng này đã và đang thiết lập hệ tiêu chuẩn mới về nơi làm việc - nơi mà tất cả cán bộ nhân viên đều được cam kết xây dựng lộ trình thăng tiến minh bạch và công bằng. Cùng với đó, trong quá trình làm việc, cán bộ nhân viên sẽ được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, ghi nhận năng lực thông qua các chương trình thi đua nội bộ. Trung bình mỗi năm có đến gần 600 lớp học được tổ chức.

Từ đầu năm 2022 đến nay, OCB liên tục được vinh danh ở những giải thưởng trong nước và quốc tế. Gần đây nhất, ngân hàng vừa lập cú đúp giải thưởng quốc tế do tạp chí Global Brands Magazine trao tặng gồm Best Digital Banking Brand - Vietnam 2022 (Thương hiệu Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2022) và Excellence in Retail Banking - Vietnam 2022 (Ngân hàng Bán lẻ xuất sắc - Việt Nam 2022). OCB cũng được Moody’s thăng hạng từ B1 lên Ba3 ở xếp hạng tiền gửi và xếp hạng nhà phát hành dài hạn. Xếp hạng rủi ro đối tác dài hạn vẫn giữ ở mức Ba3.

Chương trình "Thương hiệu mạnh Việt Nam" do tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy - Vietnam Economic Times) tổ chức. Từ năm 2020, chương trình tiếp tục được mở rộng và nâng tầm thông qua việc phối hợp với các Sở thương mại ở 64 tỉnh thành trong cả nước trong việc tiến cử danh sách doanh nghiệp có thương hiệu tiêu biểu của các địa phương.

An Nhiên