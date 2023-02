OCB nhận ba giải thưởng quốc tế

Chiến dịch truyền thông “GOD OF GÓP” ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng trả góp OCB Installment được vinh danh tại The Asia eCommerce Awards.

The Asia eCommerce Awards là cuộc thi nhằm vinh danh các thương hiệu, chiến dịch thương mại điện tử tốt nhất Châu Á. Tại sự kiện năm nay, ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) chiến thắng ba hạng mục giải thưởng gồm giải Best eCommerce Campaign - B2C: Chiến dịch thương mại điện tử tốt nhất - lĩnh vực B2C; giải Best eCommerce Campaign - Social Commerce: Chiến dịch thương mại điện tử tốt nhất - Lĩnh vực kinh doanh thương mại qua nền tảng Mạng xã hội; giải Best in eCommerce Brands - Banking/Financial Services: Thương hiệu thương mại điện tử tốt nhất - Ngành dịch vụ tài chính/ngân hàng.

Với mục tiêu hướng đến khách hàng trẻ, chiến dịch truyền thông "GOD OF GÓP" cùng thông điệp "I want it I góp it" được giới thiệu cùng sản phẩm thẻ tín dụng trả góp - OCB Installment - dòng thẻ tích hợp tính năng trả góp mọi giao dịch, không quy định giá trị tối thiểu đầu tiên trên thị trường.

OCB Installment là dòng thẻ tích hợp tính năng trả góp mọi giao dịch. Ảnh: OCB

Với OCB Installment, chủ thẻ được hưởng đặc quyền "4 không", gồm: 0% lãi suất trọn đời; 0 đồng phí chuyển đổi trả góp cho kỳ trả góp đầu tiên và chỉ 2% trên tổng số tiền trả góp cho kỳ chuyển đổi tiếp theo; không đăng ký thủ tục. Thẻ được thiết lập tính năng chuyển đổi trả góp tự động, khách hàng không cần làm bất kỳ thủ tục nào như các phương thức đăng ký trả góp truyền thống. Thẻ đồng thời không giới hạn giá trị giao dịch tối thiểu, tất cả giao dịch lớn nhỏ dù chỉ 1.000 đồng cũng được quy đổi sang khoản trả góp. Bên cạnh đó, chủ thẻ còn được hưởng các chương trình khuyến mãi của OCB theo từng thời kỳ.

Đại diện OCB cho biết, giải thưởng từ The Asia eCommerce Awards qua chiến dịch truyền thông "GOD OF GÓP" khẳng định sự phát triển của nhà băng trong lĩnh vực thẻ những năm gần đây, đặc biệt là việc ứng dụng sản phẩm này trong thương mại điện tử.

"Dự kiến trong năm 2023, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cấp tính năng mới cho sản phẩm, đáp ứng nhu cầu chi tiêu thiết yếu nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất", đại diện OCB chia sẻ thêm.

Giải thưởng Asia eCommerce Awards 2022 (Thương mại Điện tử Châu Á) của tạp chí Marketing-Interactive được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh những tổ chức và cá nhân có các sáng kiến và giải pháp tiên phong trong mảng thương mại điện tử. Các hạng mục được đánh giá bởi hội đồng gồm các chuyên gia tiếp thị hàng đầu từ khắp Châu Á, các giám đốc điều hành hàng đầu từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Shopify, Cathay Pacific, Proctor & Gamble...

An Nhiên