OCB khuyến nghị giải pháp gửi tiết kiệm an toàn

OCB khuyến cáo khách hàng gửi tiền tiết kiệm tuân thủ quy định đảm bảo an toàn của ngân hàng, không bỏ bước, hoặc gửi online qua ứng dụng ngân hàng.

Gửi tiết kiệm ngân hàng được coi là kênh đầu tư an toàn, mức sinh lời tốt và ít biến động. Theo Tổng cục Thống kê, tính đến 19/6, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 4,35% so với cuối năm 2019. Còn theo Ngân hàng Nhà nước, 4 tháng đầu năm, trong khi tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm mạnh 3,9% thì tiền gửi của dân cư vẫn tăng 3,36% so với cuối năm ngoái. Điều này cho thấy dù mặt bằng lãi suất huy động giảm, nhất là ở kỳ hạn ngắn, kênh tiết kiệm ngân hàng vẫn được tin tưởng và người gửi có nhiều cách thức để đảm bảo an toàn cho tiền gửi tiết kiệm của mình.

Tuân thủ quy định, quy trình gửi tiết kiệm

Đại diện OCB cho biết, một số vụ làm giả sổ tiết kiệm, chứng từ để chiếm đoạn tiền gửi tiết kiệm xuất phát từ nguyên nhân khách hàng tin tưởng, mất cảnh giác trước nhân viên ngân hàng. Trong khi đó, những nhân viên ngân hàng có chủ ý chiếm đoạt thường sử dụng "chiêu" chào mời mức lãi suất cao hơn niêm yết, nếu khách hàng chấp thuận gửi tiết kiệm không qua hệ thống. Từ đó khách hàng mất cảnh giác, bỏ qua các bước giám sát, kiểm tra chéo với ngân hàng.

Khi mở tài khoản tiết kiệm, khách hàng cần tuyệt đối tuân thủ các quy định và quy trình đảm bảo an toàn tiền gửi. Các ngân hàng đều phải hoạt động theo quy định, hướng dẫn của Luật các tổ chức tín dụng và quy định của Ngân hàng Nhà nước về quy trình gửi tiền tiết kiệm. Theo đó, nếu gửi tiết kiệm trực tiếp tại quầy, khách hàng phải lưu ý đến trực tiếp chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng, giao dịch tại quầy với cán bộ, nhân viên ngân hàng có thẩm quyền huy động vốn.

Kế đến, cần lưu ý thực hiện đầy đủ giấy tờ, thủ tục. Không vì tin tưởng bất kỳ cá nhân, nhân viên nào, kể cả cán bộ ngân hàng để đưa tiền trực tiếp mà không lấy giấy tờ, không kiểm tra đối chiếu. OCB cũng khuyến nghị người gửi không ký khống vào các giấy tờ, không đưa giấy tờ cá nhân của mình cho người khác làm hộ... Đồng thời không nên tin vào mức lãi suất cao ngoài hệ thống mà thực hiện các giao dịch trái quy định như tính thêm lãi ngoài...

Tại OCB, mỗi khách hàng khi gửi tiền đều được nhân viên tư vấn mở mã số khách hàng, có tài khoản Internet Banking, Mobile Banking để kiểm tra online về số dư, tiền lãi, cũng như có tin nhắn SMS thông báo từ ngân hàng mỗi khi tài khoản có biến động. Người gửi tiền có thể trực tiếp tra cứu thông tin về sổ tiết kiệm ngay trên website của ngân hàng hoặc ứng dụng OCB Omni, ngay sau khi hoàn tất việc gửi tiền, giúp khách hàng có thể kiểm tra, kiểm soát khoản tiền gửi được ghi nhận trên hệ thống.

OCB khuyến nghị dù gửi tiết kiệm tại quầy hay online, khách hàng đều cần tuân thủ quy định, quy trình đảm bảo an toàn tiền gửi.

Gửi tiết kiệm online trên ứng dụng ngân hàng

Với xu hướng bùng nổ ngân hàng số, công nghệ được ứng dụng vào hầu hết sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, giúp việc gửi tiết kiệm trở nên dễ dàng, đơn giản hơn.

Ngoài việc trực tiếp tới quầy giao dịch mở sổ tiết kiệm, thời gian gần đây, phương thức gửi tiền online cũng được nhiều người ưa chuộng. Khách hàng có thể tải ứng dụng OCB Omni, chọn dịch vụ gửi tiết kiệm với lợi thế nhanh gọn, an toàn, lãi suất cao hơn tại quầy. Khách hàng có thể dễ dàng quản lý, theo dõi tài khoản tiết kiệm. Từ ngày 1/8 đến 31/12, ngân hàng này triển khai sản phẩm Omni Flex. Khi gửi từ 10 triệu, kỳ hạn tương đương 6 tháng trở lên, người gửi sẽ nhận quà tặng là sổ tiết kiệm trị giá 500.000 đồng hoặc 2 triệu đồng.

Với Omni Flex khách hàng có thể hoàn toàn chủ động trong việc mở và chọn thời điểm tất toán sổ tiết kiệm online theo nhu cầu mà vẫn nhận mức lãi suất ưu đãi khi gửi online, theo đại diện OCB.

Sau khi hoàn tất việc gửi tiền tại quầy hoặc online, khách hàng có thể ngay lập tức kiểm tra thông tin giao dịch trên website OCB và ứng dụng OCB Omni. Cụ thể, trên website, khách hàng vào phần truy cập nhanh, chọn tra cứu tài khoản tiết kiệm online, điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và nhấn tìm kiếm. Toàn bộ các thông tin về sổ tiết kiệm tại OCB sẽ hiển thị.

Khi sử dụng ứng dụng OCB Omni hiện có trên kho ứng dụng của iOS và Android, khách hàng vào menu chính, chọn "Tiết kiệm", "Danh sách sổ tiết kiệm" để xem toàn bộ thông tin về sổ tiết kiệm tại OCB.

