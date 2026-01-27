OCB khởi động chiến dịch thu gom pin giai đoạn 2

Ngân hàng Phương Đông (OCB) khởi động chương trình "OCB Pin Hunter" giai đoạn 2 với mạng lưới gần 200 điểm giao dịch, tạo thêm kênh thu gom và xử lý pin cũ an toàn trên toàn quốc.

Trước đó, trong giai đoạn 1 diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6/2025, chiến dịch thu hút gần 10.000 người tham gia trên toàn quốc. Tổng lượng pin thu gom đạt gần 5.000 kg và được xử lý theo đúng quy trình an toàn. Hoạt động này ghi nhận hơn 11 triệu lượt tiếp cận, 5 triệu lượt xem và hơn 80.000 lượt tương tác trên các nền tảng truyền thông, đồng thời trao hơn 8.300 phần quà xanh nhằm khuyến khích các hành động bảo vệ môi trường.

Ở giai đoạn này, "OCB Pin Hunter" được triển khai tại toàn bộ chi nhánh và phòng giao dịch của OCB trên cả nước. Song song đó, chiến dịch còn được mở rộng tới khoảng 30 địa điểm ngoài hệ thống ngân hàng như trường học, bệnh viện, chung cư và trung tâm thương mại, nhằm tạo thêm điểm tiếp cận thuận tiện cho người dân tham gia.

Chương trình OCB Pin Hunter. Ảnh: OCB

Khách hàng có thể trực tiếp mang các loại pin đã qua sử dụng như AA, AAA, C, D đến các điểm thu gom để tham gia chương trình. Toàn bộ pin sau khi thu gom được nhà băng bàn giao cho đơn vị chuyên trách, có thẩm quyền để xử lý đúng quy trình, qua đó hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường và hệ sinh thái.

Tại nhà máy xử lý, pin sẽ trải qua quá trình phân loại và tiền xử lý trước khi được tiêu hủy trong hệ thống công nghệ hiện đại với nhiệt độ 650-1.232 độ C. Quy trình này bảo đảm phá hủy các hợp chất nguy hại. Đặc biệt, tro xỉ sau xử lý không bị thải bỏ mà được tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất xi măng, không gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh góp phần bảo vệ môi trường, chương trình còn mang đến cơ hội nhận quà thông qua hoạt động "Thu pin cũ - đổi quà xanh". Với tối thiểu 20 viên pin cũ, người tham gia có thể lựa chọn đổi các phần quà như: túi canvas, ống hút tre, sổ tay tái chế, tài khoản số đẹp hoặc bút chì mầm cây, mỗi người được nhận tối đa hai phần quà trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch.

Hàng ngàn phần quà được trao đi ngay từ những ngày đầu phát động. Ảnh: OCB

Lãnh đạo OCB cho biết, pin là loại rác thải chứa nhiều hóa chất độc hại, nếu không được xử lý đúng cách có thể gây ảnh hưởng đến môi trường đất, nước và sức khỏe con người. Thông qua chiến dịch Pin Hunter, ngân hàng mong muốn khuyến khích cộng đồng bắt đầu từ những hành động nhỏ, hình thành thói quen sống thân thiện với môi trường trong đời sống hằng ngày.

"OCB Pin Hunter" cũng là một trong những hoạt động nằm trong chiến lược phát triển bền vững của ngân hàng. Chiến dịch này được triển khai song song với các chương trình tín dụng xanh, hỗ trợ dự án năng lượng tái tạo, công trình xanh, nông nghiệp công nghệ cao và các hoạt động an sinh xã hội. Với thông điệp "Pin cũ hóa xanh - Trái đất thêm lành", đơn vị kỳ vọng giai đoạn 2 của chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự tham gia tích cực từ cộng đồng.

Hoàng Đan