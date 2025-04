Từ ngày 15/4, chủ thẻ nội địa OCB Napas có thể sử dụng Apple Pay, phương thức thanh toán tiện lợi, an toàn với iPhone, Apple Watch, iPad và Mac.

Người dùng có thể sử dụng Apple Pay để thanh toán khi mua sắm tại cửa hàng và trực tuyến. Để thanh toán tại cửa hàng, khách hàng nhấp đúp nút sườn, xác thực và giữ iPhone hoặc Apple Watch gần thiết bị thanh toán để thực hiện giao dịch không tiếp xúc. Người dùng không cần nhập mã PIN cho các giao dịch mua bán lẻ.

Giao dịch qua Apple Pay được đảm bảo an toàn bằng xác thực Face ID, Touch ID hoặc mật khẩu của thiết bị, cùng với mã bảo mật động dùng một lần. Phương thức thanh toán này có thể mang đến trải nghiệm sống nhanh, an toàn và tiện lợi hơn cho khách hàng, từ gọi thức uống tại Highlands Coffee, mua sắm tại Annam Gourmet hay di chuyển với Be. Hiện, Apple Pay được chấp nhận ở mọi điểm bán hàng, cung cấp dịch vụ có thể thực hiện thanh toán không tiếp xúc.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể sử dụng Apple Pay trên iPhone, iPad và Mac để mua hàng nhanh và tiện lợi hơn trong ứng dụng hoặc website, không cần tạo tài khoản hoặc nhập nhiều lần thông tin liên hệ, chi tiết thẻ, thông tin giao hàng và thanh toán. Chủ thẻ không cần chờ mã OTP vẫn thực hiện giao dịch thanh toán an toàn.

OCB giới thiệu Apple Pay cho chủ thẻ Napas. Ảnh: OCB

Bảo mật và quyền riêng tư là giá trị cốt lõi của Apple Pay. Khi khách hàng sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ với Apple Pay, số thẻ thật sẽ không được lưu lại trên thiết bị và máy chủ của Apple. Thay vào đó, một Số tài khoản thiết bịduy nhất được gán, mã hóa và lưu trữ an toàn trong Secure Element - con chip đạt chuẩn ngành và được chứng nhận, thiết kế để lưu trữ thông tin thanh toán an toàn trên thiết bị.

Để thiết lập Apple Pay, trên iPhone, người dùng mở ứng dụng Ví (Wallet), nhấn vào biểu tượng '+' và làm theo các bước để thêm thẻ nội địa OCB NAPAS. Sau khi thêm thẻ vào iPhone, Apple Watch, iPad, Mac, khách hàng đã có thể bắt đầu sử dụng phương thức thanh toán này trên thiết bị và tiếp tục nhận quyền lợi, ưu đãi của thẻ OCB.

Ngoài ra, từ 15/4 đến 14/6, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi hoàn tiền 50% lên đến 200.000 đồng khi thanh toán bằng Apple Pay.

Nhật Lệ