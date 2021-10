OCB duy trì đà tăng trưởng trong quý III

Nhờ áp dụng số hoá để tiết giảm chi phí, duy trì lợi nhuận, OCB vẫn tăng trưởng tốt song song với việc hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với kết quả khả quan song song với việc san sẻ lợi nhuận cùng khách hàng khó khăn do dịch Covid-19.

Cơ cấu nợ, giảm lãi suất cho khách hàng

Từ đầu năm 2021, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động cân đối khả năng tài chính để hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Theo đó, các ngân hàng, tổ chức tài chính cần áp dụng lãi suất cho vay hợp lý, tiết giảm chi phí hoạt động, tập trung nguồn lực giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới.

Tại OCB, ngân hàng cũng triển khai nhiều chương trình miễn giảm lãi suất, cơ cấu nợ theo thông tư của Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi suất, phí và giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Một chi nhánh giao dịch của OCB. Ảnh: OCB

Đối với khách hàng cá nhân, từ đầu năm đến nay, OCB đã triển khai 16 chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi giảm 2% - 3%, với gần 4.000 khách hàng tham gia. Thời gian cho vay là 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng vừa hỗ trợ khách hàng có mức lãi suất hợp lý so với tình hình kinh tế hiện tại đồng thời đảm bảo hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Ngoài các gói ưu đãi triển khai cho nhóm khách hàng vay mới, nhà băng này còn đồng hành cùng các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid trong việc xét giảm lãi, phí tùy theo tình hình cá nhân.

Với nhóm khách hàng doanh nghiệp, trong 9 tháng đầu năm, OCB chú trọng các chương trình cho vay ưu đãi lãi suất thấp, 6% - 6,5% một năm, giúp bổ sung nguồn vốn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tổng dư nợ các gói ưu đãi gần 9.000 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân hàng cũng cơ cấu nợ lãi và nợ gốc cho khách hàng bị ảnh hưởng, với tổng số tiền gần 5.000 tỷ đồng. Dự kiến, với các chương trình hỗ trợ lãi suất và miễn giảm lãi cho khách hàng, nhà băng này sẽ giảm khoảng 800 tỷ đồng thu nhập từ lãi cho cả năm.

Ngoài ra, OCB cũng nỗ lực tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường áp dụng công nghệ, số hoá hoạt động nhằm giảm tối đa chi phí mà vẫn bảo đảm đà tăng trưởng.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của OCB đạt 167.596 tỷ đồng, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm ngoái; huy động vốn trên thị trường 1 đạt 119.702 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ; dư nợ cho vay trên thị trường 1 đạt 99.045 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ.

Phía ngân hàng này cho biết, trong chiến lược phát triển, OCB tập trung đẩy mạnh chất lượng tài sản. Do đó, nhà băng này chủ động tận dụng nguồn vốn dài hạn chất lượng với chi phí vốn thấp hơn từ ủy thác đầu tư và phát hành giấy tờ có giá, hài hòa cấu trúc huy động và góp phần giảm chi phí vốn đáng kể.

Tổng doanh thu thuần của OCB trong quý III tiếp tục tăng 23,3% so với cùng kỳ, đạt 6.246 tỷ đồng, trong đó thu thuần từ lãi và thu thuần ngoài lãi đều tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý III, lợi nhuận trước thuế của OCB đạt 3.768 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Dù bị tác động bởi dịch Covid-19 khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều khách hàng cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng, ngân hàng vẫn kiểm soát chất lượng tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm từ mức 2,15% của cùng kỳ năm ngoái về còn 1,51% vào cuối quý III vừa qua.

Duy trì lợi nhuận nhờ số hoá, giảm chi phí hoạt động

Một trong những yếu tố giúp lợi nhuận trước thuế của OCB duy trì mức khả quan, theo lãnh đạo ngân hàng là việc tiếp tục kiểm soát tốt chi phí hoạt động (CIR) khi tỷ lệ này giảm từ 31,9% của cùng kỳ năm ngoái xuống còn 29,1% vào quý III năm nay.

Trong báo cáo phân tích về OCB, Công ty chứng khoán SSI cũng nhận định CIR được ngân hàng quản lý tốt. OCB hiện nằm trong số những ngân hàng có CIR thấp nhất nhờ đầu tư số hoá từ năm 2018, bất chấp tác động của đại dịch.

Năm 2021, tổng chi phí vốn (CAPEX) của OCB đầu tư vào hoạt động công nghệ thông tin sẽ khoảng 1 triệu USD với dự án nâng cấp T24 core banking ước tính chạy chính thức vào cuối năm nay. Đồng thời, ngân hàng cũng số hoá toàn bộ 5 nhóm quy trình chính và hơn 600 nhóm quy trình phụ.

Lãnh đạo OCB cho biết, việc áp dụng số hóa đã giúp ngân hàng giảm chi phí hoạt động và tăng chất lượng tài sản. Từ đó, góp phần giúp chi phí dự phòng rủi ro rín dụng giảm và chi phí tín dụng cũng hạ thấp, phản ánh qua tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm so với cùng kỳ bất chấp khó khăn do đại dịch. Đây là các yếu tố chính tạo ra lợi nhuận của ngân hàng, dù OCB triển khai nhiều chương trình, chính sách đồng hành và chia sẻ khó khăn cùng cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khách hàng cá nhân.

Tỷ lệ giao dịch online tại ngân hàng từ đầu năm đến nay tăng 269%. Số lượng khách hàng đăng ký sử dụng OCB OMNI đạt hơn 1 triệu người, đánh dấu bước tiến trong triển khai ngân hàng số. Sự ra đời của eKYC giúp khách hàng ngày càng quen thuộc với việc sử dụng ứng dụng di động để mở tài khoản ngân hàng và thực hiện các giao dịch qua kênh online.

Đại diện OCB cho biết, xu hướng giao dịch từ tiền mặt sang trực tuyến qua kênh ngân hàng điện tử sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới. Nhà băng này cũng tập trung đẩy mạnh các sản phẩm dịch vụ trên kênh online, gia tăng tiện ích và ưu đãi cho khách hàng, triển khai chương trình khuyến mãi như hoàn tiền, ưu đãi giá, quay số trúng thưởng...

Từ đầu năm đến nay, OCB cũng có nhiều hoạt động góp phần khẳng định vị trí trên thị trường tài chính ngân hàng trong nước. Điển hình là việc niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) với gần 1,1 tỷ cổ phiếu, gia nhập câu lạc bộ tỷ USD. Tháng 8, cổ phiếu ngân hàng đạt đủ điều kiện để được cấp giao dịch ký quỹ margin trên thị trường chứng khoán. Trước đó, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) đã bổ sung mã cổ phiếu OCB vào rổ chỉ số VNFIN LEAD trong kỳ tháng 7/2021.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/10, cổ phiếu OCB đạt mức 26.600 đồng một cổ phiếu. Thanh khoản đạt hơn 8 triệu đơn vị, cao gấp hơn 2 lần so với mức bình quân giao dịch 10 phiên gần nhất. "Mức giá này, nếu không tính điều chỉnh giá do chia cổ tức tỷ lệ 25% hồi đầu tháng 8, thì tương đương 33.250 đồng. Như vậy, hôm nay 20/10 ghi nhận mức giá cao kỷ lục của cổ phiếu ngân hàng này, đồng thời đưa vốn hóa thị trường của OCB vượt 36.400 tỷ đồng", đại diện OCB nhận định.

Nhà băng này đang tiếp tục thực hiện phát hành 700 tỷ mệnh giá cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ cho các nhà đầu tư.

Năm 2021, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 5.500 tỷ đồng, dự kiến cổ tức 25%. Hội đồng quản trị định hướng đưa OCB vào top 5 các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân tại Việt Nam trong thời gian tới.

An Nhiên