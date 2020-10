OCB được công nhận thương hiệu quốc gia Việt Nam

OCB là một trong bốn ngân hàng được công bố có sản phẩm dịch vụ đạt chứng nhận năm nay. Lễ trao giải dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 11 tại Hà Nội.

Chứng nhận "Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2020" đánh dấu nỗ lực của OCB trên chặng đường phát triển, khẳng định vị thế, uy tín của nhà băng trong thị trường tài chính ngân hàng. Tính đến 30/9, tổng tài sản của OCB đạt 132.992 tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm ngoái và tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn chủ sở hữu của OCB đạt 15.913 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2019. Với kết quả tích cực trong công tác huy động vốn và tăng trưởng tín dụng, tổng doanh thu thuần của OCB đạt 5.054 tỷ đồng, vượt 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế ở mức 2.507 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ 2019.

Trước đó, tốc độ tăng trưởng kép (CARG) của OCB từ năm 2016-2019 đạt trên 88%. Trong vòng 5 năm, quy mô ngân hàng tăng trưởng vượt bậc khi tổng tài sản tăng 140%, vốn điều lệ tăng 122%, vốn chủ sở hữu tăng 172%.

Khách hàng giao dịch tại OCB. Ảnh: OCB.

Đại diện OCB cho biết, việc được niêm yết chính thức trên sàn giao dịch chứng khoán là bước đi chủ đạo tiếp theo. Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa có văn bản xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của OCB. Số lượng cổ phiếu ngân hàng này đăng ký niêm yết là hơn 876,7 triệu cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ 8.767 tỷ đồng.

Trước đó, nhà băng cũng hoàn tất thương vụ bán 15% cổ phần cho Ngân hàng Aozora Nhật Bản (AOZ). Hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, trong đó AOZ cam kết đầu tư lâu dài tại OCB qua việc cử chuyên gia tham gia vào hoạt động quản trị và điều hành, hỗ trợ phát triển kinh doanh, hỗ trợ hoạt động bán lẻ, quản lý rủi ro, nâng cao công nghệ, ngân hàng số. AOZ còn liên kết cung cấp dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam.

Đầu tháng 10, OCB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 8.767 tỷ đồng lên 10.959 tỷ đồng từ việc chia cổ tức. Theo đại diện ngân hàng, đây là thông tin tích cực được cổ đông quan tâm và là tiền đề để nhà băng triển khai việc đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán.

Thương hiệu Quốc gia là chương trình do Bộ Công thương chủ trì thực hiện nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm (hàng hóa và dịch vụ). Mục đích chương trình nhằm xây dựng hình ảnh một Việt Nam gắn với các giá trị chất lượng, đổi mới, sáng tạo, năng lực tiên phong. Thông qua chương trình, nhiều thương hiệu Việt Nam đã được biết đến và tạo dựng uy tín lớn trên thị trường trong nước và quốc tế.

Thanh Di