OCB đồng hành cùng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Các doanh nghiệp do nữ làm chủ đã có những đóng góp tích cực không chỉ cho ngân sách, tăng trưởng kinh tế mà còn đóng góp to lớn cho xã hội trong việc tạo ra việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Tuy nhiên vẫn còn nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức khi tiếp cận nguồn vốn, thị trường, công nghệ, các nguồn lực của Chính phủ và các mạng lưới.

Nhận thức vai trò của phái nữ trong sự phát triển kinh tế quốc gia và hội nhập kinh tế toàn cầu, thời gian qua, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) thường xuyên triển khai các chương trình và ưu đãi cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ với lãi suất vay ưu đãi từ 7,5% một năm. Ngân hàng này cũng cấp thẻ tín dụng với hạn mức lên đến 1 tỷ đồng cùng hàng nghìn ưu đãi dành cho nữ chủ thẻ; cho vay tiêu dùng tín chấp đến 500 triệu đồng dành cho cán bộ nhân viên của doanh nghiệp có nhận lương qua tài khoản mở tại OCB. Nhà băng cũng miễn phí chuyển khoản với hạn mức giao dịch đến 5 tỷ đồng một ngày trên kênh OMNI.

Chị Phạm Thị Hoa, khách hàng lâu năm của OCB đồng thời là một nữ doanh nhân, bắt đầu sự nghiệp với ngành hàng may mặc. Sau 20 năm khởi nghiệp, chị lấn sân sang lĩnh vực sàn gỗ cứng. Thời điểm đó, vì muốn tạo dựng một công ty xuất khẩu nên chị Hoa cần một khoản vay để đầu tư vào các thiết bị mới và nguồn nhân công mới cho công ty.

"Với kinh nghiệm và những thành công đạt được cộng thêm nguồn vốn vay từ OCB, tôi đã tận dụng mua thiết bị và thuê thêm 50 công nhân mới nhằm tăng cường xuất khẩu, nhờ đó, công việc kinh doanh của công ty hiệu quả hơn", chị Hoa chia sẻ.

Bên cạnh ưu đãi về lãi suất, nhà băng này còn có các ưu đãi phí dành cho các doanh nghiệp như: miễn phí mở tài khoản số đẹp; miễn phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thống qua OMNI CORP. Bên cạnh đó, OCB còn giảm đến 50% phí phát hành bảo lãnh; ưu đãi đến 20% gói bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ nhân viên...

"Đa số các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thường phải đối mặt với những thách thức trong việc huy động vốn, quản lý doanh nghiệp của riêng mình và phát triển kinh doanh. Chúng tôi tin rằng việc cung cấp các dịch vụ tài chính và ngân hàng cần thiết sẽ làm tăng sự bảo đảm tài chính cho các nữ doanh nhân và hỗ trợ được các giải pháp bình đẳng giới", đại diện lãnh đạo OCB chia sẻ.

Theo báo cáo do Mastercard công bố, số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam năm 2021 ở mức 26,5%, xếp thứ 9 trên 58 nền kinh tế được nghiên cứu về số lượng phụ nữ trong vai trò lãnh đạo. Báo cáo này cũng chỉ ra, phụ nữ trên khắp thế giới đã và đang chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 ở nhiều mức độ khác nhau, trong đó 87% nữ chủ doanh nghiệp phải đối mặt với những tác động tiêu cực, đặc biệt là những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do suy thoái kinh tế như du lịch, bán lẻ, hay ăn uống. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ lãnh đạo có nguy cơ đóng cửa do tác động từ dịch cao hơn 7% so với các doanh nghiệp do nam giới lãnh đạo. Do đó, những hỗ trợ về tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cùng những ưu đãi từ các ngân hàng hoàn toàn thiết thực trong bối cảnh hiện tại.

