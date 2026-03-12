OCB cùng VNPAY triển khai giải pháp thanh toán, nộp thuế online

OCB và VNPAY ra mắt giải pháp thanh toán - nộp thuế số, giúp hộ kinh doanh cùng doanh nghiệp MSME quản lý bán hàng, hóa đơn, thanh toán, kê khai thuế trên cùng nền tảng.

Lễ ký hợp tác được tổ chức tại TP HCM, ngày 10/3. Thỏa thuận hướng đến việc hỗ trợ các đơn vị kinh doanh tiếp cận các công cụ số thuận tiện hơn, đồng thời giảm chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành.

Đại diện lãnh đạo OCB và VNPAY tiến hành ký kết tại buổi lễ. Ảnh: OCB

Theo đó, OCB và VNPAY sẽ tiến hành triển khai gói giải pháp tích hợp nhiều công cụ gồm cả thanh toán số lẫn thực hiện nghĩa vụ thuế. Ở mảng thanh toán, gói giải pháp hỗ trợ đa dạng phương thức thanh toán như: VNPAY-SmartPOS, VNPAY-PhonePOS - cho phép biến điện thoại thông minh thành thiết bị chấp nhận thanh toán, cùng mã VNPAY-QR và cổng thanh toán trực tuyến. Nhờ đó, các đơn vị kinh doanh có thể tiếp nhận thanh toán từ nhiều nguồn khác nhau như thẻ nội địa, thẻ quốc tế hoặc các ứng dụng thanh toán điện tử.

Song song với thanh toán số, gói giải pháp còn tích hợp các công cụ hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ thuế. Hệ thống gồm phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử và chữ ký số. Những công cụ này giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn, lưu trữ chứng từ, kê khai, nộp thuế theo quy định. Việc số hóa các quy trình cũng góp phần giảm thao tác thủ công, hạn chế sai sót trong quá trình vận hành.

Ông Lương Nguyễn Minh Đăng, Giám đốc Khối bán lẻ OCB phát biểu tại sự kiện. Ảnh: OCB

Điểm đáng chú ý trong chương trình hợp tác giữa OCB và VNPAY là chính sách ưu đãi miễn phí ba năm đối với gói giải pháp nộp thuế số. Chương trình áp dụng đến hết năm 2028, dành cho khách hàng sử dụng gói giải pháp thanh toán toàn diện.

Chính sách nhằm giảm bớt chi phí ban đầu cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp khi triển khai các công cụ số trong quản lý hoạt động kinh doanh. Việc miễn phí các dịch vụ như phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử và chữ ký số được kỳ vọng giúp các đơn vị kinh doanh dễ dàng tiếp cận, từng bước chuyển sang phương thức quản lý số.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lương Nguyễn Minh Đăng, Giám đốc Khối bán lẻ OCB, cho biết ngân hàng đang tập trung xây dựng hệ sinh thái tài chính vận hành trên nền tảng tuân thủ các quy định pháp luật. Theo ông, sự kết hợp giữa hai bên có thể hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp MSME từng bước chuyển từ mô hình quản lý thủ công sang vận hành số hóa, đồng bộ nhằm đáp ứng các quy định mới hiện nay.

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó tổng giám đốc VNPAY chia sẻ định hướng triển khai giải pháp thanh toán và nộp thuế số. Ảnh: OCB

Theo ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó tổng giám đốc VNPAY, việc hợp tác với OCB nhằm phát triển các giải pháp đơn giản và dễ sử dụng. Các công cụ này được thiết kế để hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp quản lý hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện nghĩa vụ thuế thuận tiện hơn trong môi trường kinh doanh số.

Hai bên cung cấp gói giải pháp OCB Smart Merchant. Giải pháp hợp nhất dữ liệu thanh toán, bán hàng, hóa đơn trên cùng nền tảng, đáp ứng nghĩa vụ thuế; gia tăng năng lực quản trị của hộ kinh doanh và doanh nghiệp. OCB Smart Merchant còn kết nối trực tiếp với tài khoản thanh toán đứng tên hộ kinh doanh tại ngân hàng, sử dụng đa dạng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt...

Gói giải pháp thanh toán, nộp thuế số đáp ứng nhu cầu vận hành của hộ kinh doanh và doanh nghiệp MSME. Ảnh: OCB

Đối với hộ kinh doanh, giải pháp thanh toán được xây dựng theo tiêu chí "dễ dùng - dễ quản lý - dễ tuân thủ", ưu đãi tặng tài khoản số đẹp trị giá đến 300 triệu đồng, hạn mức chuyển khoản lên đến 30 tỷ đồng mỗi ngày. Hệ thống tích hợp các công cụ quản lý doanh thu, xuất hóa đơn điện tử, hỗ trợ kê khai thuế và chấp nhận thanh toán qua QR, SmartPOS, PhonePOS, kèm loa thông báo biến động số dư.

Trong khi đó, dành cho doanh nghiệp MSME (doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa) tập trung vào quản trị và kiểm soát dòng tiền. Gói giải pháp thanh toán đem đến các tiện ích và ưu đãi như doanh nghiệp được tặng tài khoản Opay số đẹp trị giá đến 500 triệu đồng, hạn mức chuyển khoản đến 100 tỷ đồng mỗi ngày. Sản phẩm hỗ trợ quản lý bán hàng, xuất hóa đơn, kê khai thuế và tích hợp nhiều phương thức thanh toán như QR, thẻ nội địa, quốc tế, POS, PhonePOS và cổng thanh toán trực tuyến.

Theo OCB, thông qua bộ giải pháp này, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có thể quản lý nhiều khâu vận hành trên cùng hệ thống, từ bán hàng, thanh toán đến lưu trữ chứng từ và thực hiện nghĩa vụ thuế. Hạ tầng công nghệ cho phép theo dõi dòng tiền và tình hình tài chính theo thời gian thực.

Hoàng Đan