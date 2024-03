Ocany Việt Nam đồng hành tiếp sức 7.000 VĐV Run To Live

Thương hiệu nước uống ion kiềm Ocany là nhà tài trợ lớn nhất, có nhiều hoạt động tiếp sức cho 7.000 VĐV dự giải chạy Run To Live 2024 ngày 10/3.

Ocany đồng hành cùng mùa giải đầu tiên của Run To Live từ những ngày sự kiện đang trong giai đoạn lên ý tưởng. Đại thương thương hiệu cho biết kỳ vọng ban đầu là cùng ban tổ chức tạo nên sự kiện chuyên nghiệp, tỉ mỉ trong khâu vận hành, đảm bảo an toàn cho VĐV. Bên cạnh đó, với thông điệp "Chạy vì cuộc sống tốt đẹp hơn", một phần doanh thu từ giải được dành cho các dự án vì cộng đồng ủng hộ trẻ em vùng cao, VĐV khuyết tật.

7.000 người dự Run To Live 2024. Ảnh: Ocany Việt Nam

Trong những ngày diễn ra giải, Ocany chuẩn bị gian hàng và khu vực check-in bên trong khu Expo. Nhãn hàng mang đến cho hàng nghìn runner không gian trải nghiệm với nhiều hoạt động tương tác, minigame có thưởng. Trong ngày đua, Ocany Việt Nam phát hàng nghìn chai nước i-on kiềm ướp lạnh trên toàn bộ cung đường. Các sản phẩm tạo điều kiện để các vận động viên bù nước, tăng sức bền. Ngoài ra, nhãn hàng còn bố trí nhiều đội cổ động viên để khích lệ tinh thần cho runner.

Nước i-on kiềm Ocany được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến từ Đức và Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu. Với độ pH lên đến 9.5, Ocany hỗ trợ trung hòa axit dư thừa trong dạ dày và cơ thể, đồng thời giúp bù nước nhờ cụm phân tử nước siêu nhỏ, cung cấp nhiều vi khoáng thiết yếu. Sản phẩm này phù hợp với người thường xuyên chơi thể thao, đáp ứng cả nhu cầu sử dụng thường ngày.

Hoạt động check-in tại gian hàng. Ảnh: Ocany Việt Nam

"Ocany luôn nỗ lực để mang đến các sản phẩm tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày. Bên cạnh đó, thương hiệu luôn khuyến khích, cổ vũ các phong trào rèn luyện sức khỏe và nâng cao thể chất, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và hạnh phúc", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Runner bù nước với Ocany trên đường chạy. Ảnh: Ocany Việt Nam

Run To Live do Báo Sài Gòn Giải Phóng, Sở Văn hóa Thể thao TP HCM và Công ty Miracle Entertainment Group tổ chức. Trong mùa đầu tiên, Run To Live 2024 thu hút 7.000 người thi đấu ở ba cự ly 5, 10 và 21km. Giải có sự xuất hiện của nhiều runner hàng đầu như Hoàng Nguyên Thanh, Hồng Lệ, Ngọc Hoa.

Đại diện Ocany Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Run To Live trong những năm tiếp theo và kỳ vọng giải trở thành sự kiện thường niên, quy mô lớn của TP HCM và Việt Nam.

(Nguồn: Ocany)