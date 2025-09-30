Ocado triển khai thiết bị làm lạnh không phát thải

AnhOcado áp dụng công nghệ làm lạnh Endurance chạy điện của Sunswap, vừa tiết kiệm tới 81% chi phí vận hành, vừa loại bỏ diesel để giảm phát thải.

Hãng bán lẻ thực phẩm trực tuyến Ocado (Anh) vừa đưa vào vận hành các thiết bị làm lạnh vận chuyển (TRUs) Endurance chạy hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời và pin do Sunswap sản xuất, lắp đặt trên đội xe moóc hai tầng chủ lực của mình.

Theo công bố, hai thiết bị Endurance sẽ giữ lạnh cho hàng hóa tươi sống và đông lạnh của Ocado bằng hệ thống làm lạnh điện chuyên dụng, loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng diesel. Công nghệ này mang lại hiệu suất không phát thải, giúp tiết kiệm chi phí đáng kể và duy trì hiệu quả vận hành cao.

Ông Michael Lowe, Giám đốc điều hành Sunswap, cho biết: "Chúng tôi rất vui khi Ocado lựa chọn công nghệ làm lạnh không phát thải của Sunswap. Việc triển khai này chứng minh giải pháp điện có thể đáp ứng yêu cầu vận hành của các nhà bán lẻ thực phẩm lớn, đồng thời hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững".

Theo Sunswap, việc loại bỏ diesel giúp mỗi thiết bị Endurance cắt giảm tới 22,6 tấn CO2 mỗi năm, đồng thời giảm tới 81% chi phí vận hành so với các hệ thống làm lạnh truyền thống. Ảnh: Ocado

Mỗi thiết bị Endurance giúp cắt giảm 22,6 tấn CO2 mỗi năm và giảm tới 81% chi phí vận hành so với các hệ thống làm lạnh truyền thống. Các tấm pin mặt trời tích hợp trên mái xe moóc còn cung cấp thêm nguồn năng lượng miễn phí, giảm nhu cầu sạc từ lưới điện và kéo dài quãng đường hoạt động.

Endurance có khả năng duy trì làm lạnh đông trong 24 giờ hoặc làm mát trong hai tháng chỉ với một lần sạc, đảm bảo kiểm soát nhiệt độ ổn định mà không phải đánh đổi về vận hành như nhiều công nghệ bền vững khác.

Đợt triển khai tháng 7 này nằm trong cam kết của Ocado về việc đạt phát thải ròng bằng 0 trong toàn bộ chuỗi giá trị vào năm 2040. Doanh nghiệp đặt mục tiêu giảm 42% lượng phát thải Phạm vi 1 và 2 vào năm 2030, đã được sáng kiến Mục tiêu Dựa trên Khoa học (SBTi) xác nhận.

Ocado là nhà bán lẻ thực phẩm trực tuyến hàng đầu tại Anh, được thành lập năm 2000. Công ty nổi bật nhờ hệ thống kho hàng tự động hóa cao và dịch vụ giao hàng trực tiếp tới khách hàng. Ngoài hoạt động bán lẻ, Ocado còn phát triển và cung cấp công nghệ chuỗi cung ứng, giải pháp logistics và thương mại điện tử cho nhiều đối tác trên toàn cầu. Với định hướng lấy công nghệ làm nền tảng, Ocado đang từng bước xây dựng một mô hình bán lẻ trực tuyến hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Hải My (Theo Fleet Owner)