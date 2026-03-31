Ốc Thanh Vân tái xuất điện ảnh

Diễn viên Ốc Thanh Vân trở lại màn ảnh rộng sau bốn năm, đóng cặp Ngọc Vàng - đàn em kém cô 14 tuổi - trong phim "Heo năm móng".

Trong buổi giới thiệu tác phẩm chiều 31/3 tại TP HCM, cô cho biết háo hức với vai diễn mới sau thời gian vắng bóng. Năm 2024, cô ngưng hoạt động nghệ thuật để cùng các con sang Australia sinh sống, học tập. Tuy nhiên suốt một năm xa quê, cô thấy cuộc sống nhiều vất vả, môi trường không phù hợp, do đó đưa các con về nước trở lại. Lời mời tham gia phim kinh dị Heo năm móng đến vào lúc cô "khát khao làm nghề".

"Một thời gian, tôi chủ yếu chỉ làm các công việc nội trợ như rửa chén, nấu cơm, giặt đồ, do đó trân trọng và biết ơn những cơ hội làm việc ở lĩnh vực yêu thích", cô nói.

Ở tuổi 42, diễn viên cho biết không muốn đóng phim theo kiểu "nhắm mắt chọn đại", mà chuộng vai diễn có màu sắc khác biệt so với những phim từng đóng. Vai nàng dâu Việt kiều Jennifer - vợ của Chí (Trần Ngọc Vàng) - có nhiều cảnh phức tạp về tâm lý, giúp cô thể hiện kỹ năng diễn xuất. Trưởng thành ở nước ngoài, Jennifer sống phóng khoáng, thẳng tính. Cô yêu chồng, thương con nhưng sự khác biệt văn hóa, nếp sống khiến gia đình nhiều lần mâu thuẫn, dẫn đến bi kịch.

Ốc Thanh Vân tên thật là Phạm Thị Thanh Vân, quê Hải Phòng, hoạt động nhiều lĩnh vực như: MC, kịch nói, phim ảnh, lồng tiếng. Từ nhỏ, cô được mẹ là giáo viên thanh nhạc cho đi học múa, piano, hát để bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật. Đầu thập niên 2000, cô theo học khoa Diễn viên, Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM.

Diễn viên Ốc Thanh Vân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ốc Thanh Vân dần gây chú ý trên sân khấu Sài Gòn với vai Thủy trong vở kịch kinh dị Người vợ ma. Vở kịch được trình diễn hơn 450 lần, thu hút đông đảo khán giả, giúp cô nhận giải Nghệ sĩ kịch nói được yêu thích nhất của HTV Awards 2007. Diễn viên còn tham gia một số phim truyền hình, điện ảnh như Hương phù sa, Ngã rẽ cuộc đời, Cô gái xấu xí, Lật mặt: 48h. Cô kết hôn năm 2008 với bạn học phổ thông, có ba con. Năm 2024, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Heo năm móng do đạo diễn Lưu Thành Luân (phim Quỷ cẩu, Linh miêu) thực hiện, ra rạp dịp lễ 30/4. Kịch bản lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian ở miền Tây, theo chân Khải (Võ Tấn Phát) - một TikToker quay nội dung về tâm linh. Khi về vùng quê để quay video, anh cùng cộng sự được nghe giai thoại về "heo năm móng". Theo đó, một con heo có năm móng được xem là dị tật bẩm sinh, mang oán hận trong người. Người dân thường đưa con vật lên chùa, nhờ cao tăng chăm sóc và gọi bằng cái tên "cô Năm Hợi".

Một lần, Khải chạm trán với thế lực tâm linh. Từ đây, tai ương liên tục xảy đến, khiến Khải đối đầu với Chí (Ngọc Vàng) - một người đàn ông có quá khứ nhiều bí mật. Nhà sản xuất Võ Thanh Hòa cho biết ngoài câu chuyện về nhân - quả, phim khắc họa văn hóa, đời sống miền Tây với các điệu múa đặc trưng như múa bóng rỗi, múa Apsara, múa Chằn.

Mai Nhật