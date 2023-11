Obi Mikel: 'Chelsea phải lên kế hoạch cả tuần để ngăn Messi'

Cựu tiền vệ John Obi Mikel tiết lộ Chelsea từng lên kế hoạch cả tuần, và chỉ có thể đá vào chân Lionel Messi để ngăn chặn ngôi sao này.

Trên kênh Youtube Rio Ferdinand Presents FIVE, Obi Mikel tiết lộ khi Chelsea gặp Man Utd, toàn đội biết Ashley Cole có có khả năng đối phó với Cristiano Ronaldo. Còn nếu gặp Barca, Chelsea sẽ tập luyện cả tuần để tìm cách ngăn Messi.

"Mỗi lần gặp Barca, Chúa ơi, cả tuần tập luyện đều là về Messi", cựu tiền vệ người Nigeria nói. "Chelsea phải có hai, ba cầu thủ kèm Messi. Bạn không thể phòng thủ một đấu một với Messi. Điều đó là không thể. Bạn sẽ chết".

Obi Mikel thừa nhận Chelsea rất khó đá khi gặp Barca và phải đối phó với cách di chuyển của Messi. "Cách Barca chơi, cách họ di chuyển bóng với mục đích duy nhất là đưa bóng cho Messi, và những gì Messi làm là xem trận đấu", anh kể tiếp. "Nhiều người nói Messi chỉ đi bộ lững thững, nhưng đó chỉ là để cậu ta tìm khoảng trống. Một khi bóng đến chân Messi, mọi người đều di chuyển và chạy, thật khó để ngăn chặn".

Mikel (phải) cùng các cầu thủ Chelsea kèm Messi trong trận bán kết Champions League mùa 2011-2012. Ảnh: Chelsea FC

Trong màu áo Barca, Messi từng 10 lần đối đầu Chelsea, thắng hai, hòa hai và thua tới sáu trận. Trong đó có thất bại ở bán kết Champions League mùa 2011-2012, khi Barca thua 0-1 tại Stamford Bridge và hòa 2-2 trên sân nhà Camp Nou, với bàn thắng kinh điển của Fernando Torres ở phút bù giờ. Trận này, Messi thậm chí đá hỏng phạt đền với cú sút đưa bóng đi trúng xà.

Ngôi sao Argentina chỉ có ba bàn và ba kiến tạo trước Chelsea, kể từ lần gặp mặt đầu tiên ở lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa 2005-2006. Anh phải chờ 12 năm để phá lưới "The Blues" ở vòng 1/8 Champions League 2017-2018, khi góp một bàn ở trận lượt đi hòa 1-1 và hai bàn ở trận lượt về thắng 3-0.

Obi Mikel, tiền vệ khoác áo Chelsea giai đoạn 2006-2017, tiết lộ kế hoạch của Chelsea để ngăn Messi chỉ là cố gắng phạm lỗi. "Kế hoạch của chúng tôi là đá vào chân Messi, vì chúng tôi không thể lấy bóng hoặc đến đủ gần", anh nói. "Nếu bạn nghĩ Messi ở đó, thì cậu ấy đã biến mất. Bạn có thể xem các trận đấu của chúng tôi trước Barca. Cả tôi, John Terry, Frank Lampard và tất cả mọi người đều tắc bóng. Đó là cách duy nhất chúng tôi có thể ngăn chặn Messi".

Khi được hỏi thêm về sự so sánh giữa Messi và Ronaldo, cựu tiền vệ phòng ngự 36 tuổi đáp: "Tôi biết sự so sánh giữa Ronaldo và Messi luôn gây tranh cãi. Tôi đã thi đấu với cả hai, và Messi đá gần tôi khi Chelsea gặp Barca. Tôi sẽ không nói hai người có khoảng cách lớn, bởi những gì Ronaldo đã làm, nhưng tôi thực sự không thấy sự so sánh nào hết. Tôi chỉ nghĩ Messi đến từ hành tinh khác".

Mikel từng khoác áo Chelsea từ năm 2006 đến 2017. Tại đây, cựu tiền vệ người Nigeria giành được hai Ngoại hạng Anh, bốn FA Cup, hai Cup Liên đoàn, một Siêu Cup Anh, một Champions League và một Europa League. Sau đó, anh khoác áo những CLB ít tên tuổi Tianjin TEDA, Middlesbrough, Trabzonspor, Stoke City, Kuwait SC rồi giải nghệ hồi tháng 9/2022.

Hồng Duy