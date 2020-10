Obama, Clinton mong Trump nhanh hồi phục

Vợ chồng các cựu tổng thống Obama và Clinton chúc Trump cũng như những bệnh nhân Covid-19 khác tại Mỹ nhanh hồi phục.

"Rõ ràng, chúng ta đang ở giữa một cuộc chiến chính trị lớn vào lúc này, và trong khi có nhiều người đang bị đe doạ, hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều là người Mỹ", cựu tổng thống Barack Obama nói trong một cuộc gây quỹ trực tuyến cùng ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris hôm 2/10. "Tất cả chúng ta đều là con người. Và chúng tôi muốn mọi người khoẻ mạnh, không riêng gì đảng của chúng tôi".

Ông và bà Michelle gửi lời những chúc tốt đẹp nhất tới Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania. "Michelle và tôi hy vọng rằng họ và những người khác đang bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trên khắp nước Mỹ sẽ có được sự chăm sóc mà họ cần, họ sẽ nhanh chóng hồi phục", Obama nói thêm.

Cựu tổng thống Barack Obama phát biểu ở Viện Công nghệ Illinois tại Ohio tháng 10/2019. Ảnh: AP.

Cựu tổng thống Bill Clinton và cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, người từng là đối thủ của Trump trong cuộc bầu cử năm 2016, cũng đăng thông điệp tương tự lên Twitter.

"Chúng tôi chúc Tổng thống và Đệ nhất phu nhân nhanh hồi phục và hy vọng các nhân viên Nhà Trắng, Mật vụ và những người đang gặp nguy hiểm về tính mạng được an toàn", bà Hillary viết.

Bà nhấn mạnh đại dịch đang ảnh hưởng đến rất nhiều người và mọi người phải tiếp tục phải bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trump hôm 1/10 thông báo ông và bà Melania xét nghiệm dương tính với Covid-19. Trump đã được đưa đến Trung tâm Quân y Walter Reed ở bang Maryland và sẽ ở lại đó "trong vài ngày tới" để điều trị với một số "triệu chứng nhẹ".

Thống đốc New York Andrew Cuomo, một thành viên đảng Dân chủ nhiều lần phản đối cách chính quyền Trump ứng phó với Covid-19, cho biết ông đang gửi gói "Chăm sóc New York" cho vợ chồng Tổng thống với những quả táo từ vùng ngoại ô, bánh mì vòng New York, bánh pho mát được yêu thích của Junior và nhiều món khác.

"Chúng tôi có thể có quan điểm chính trị khác nhau và mọi người đều biết tôi có quan điểm khác Tổng thống, chúng tôi đều là người New York, vì thế không e ngại bày tỏ ý kiến của mình", ông Cuomo nói trong một thông cáo. "Tình hình hiện nay tạo ra nhiều lo lắng".

Cuomo nhấn mạnh gia đình ông từng trải qua khó khăn tương tự khi có người thân nhiễm nCoV. "Vì thế, thay mặt cho gia đình New York, tôi chúc họ nhanh khoẻ và cầu nguyện cho họ. Chúng tôi sẽ gửi cho Tổng thống và Đệ nhất phu nhân gói Chăm sóc New York để động viên họ vượt qua thời gian khó khăn này", ông nói thêm.

Trước đó, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, cũng bày tỏ mong muốn vợ chồng Trump sớm hồi phục. Biden đã tiếp xúc gần với Trump trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên hôm 29/9, tuy nhiên, ông có kết quả xét nghiệm âm tính.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho sức khỏe cùng sự an toàn của Tổng thống và toàn thể gia đình ông", Biden đăng trên Twitter hôm 2/10.

Thông tin Tổng thống Mỹ dương tính với nCoV được công bố trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng đã tới giai đoạn nước rút. Hai ứng viên tổng thống dự kiến tham gia hai cuộc tranh luận trực tiếp nữa vào ngày 15/10 và 22/10.

Trong bài đăng mới nhất trên Twitter tối 2/10, Trump cho hay ông "vẫn ổn" và cảm ơn mọi người. Bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley cho biết rằng Trump không cần thở oxy, nhưng được dùng thuốc kháng virus Remdesivir.

Conley trước đó cho biết Tổng thống đã được tiêm kháng thể thử nghiệm do Regeneron phát triển. Ông cũng đang dùng kẽm, vitamin D, famotidine, melatonin và asprin.

Anh Ngọc (Theo ABC News)