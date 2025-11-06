Oanh tạc cơ tàng hình Nga có thể chậm tiến độ vì đòn cấm vận

Dự án oanh tạc cơ PAK-DA của Nga dường như đang chậm trễ do ảnh hưởng từ các lệnh cấm vận phương Tây, theo nhóm phân tích Ukraine.

Inform Napalm, nhóm phân tích dữ liệu tình báo tại Ukraine, ngày 4/11 công bố "tài liệu nội bộ chiếm được từ nhà sản xuất linh kiện hàng không Nga OKBM", trong đó cho thấy doanh nghiệp này đang tham gia chế tạo linh kiện cho dự án oanh tạc cơ tàng hình PAK-DA và tiêm kích Su-57.

Nhóm phân tích Ukraine tuyên bố dự án phát triển PAK-DA và hoạt động sản xuất linh kiện cho Su-57 đang bị chậm tiến độ. Một phần nguyên nhân là Nga thiếu hụt thiết bị gia công tinh vi, vốn được sản xuất bởi các công ty nước ngoài đã rút khỏi nước này do lệnh cấm vận từ phương Tây sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát.

Một phần tài liệu được cho là của công ty OKBM do nhóm InformNapalm công bố hôm 4/11. Ảnh: InformNapalm

"Nga hiện không thể tự sản xuất linh kiện cho các hệ thống hàng không tiên tiến, do cần máy gia công cơ khí được điều khiển bằng máy tính (CNC) có độ chính xác cao. Các biện pháp trừng phạt rất quan trọng và hiệu quả, vì chúng khiến hoạt động sản xuất quân sự của Nga chậm đi đáng kể", Inform Napalm cho hay.

Nhóm nói rằng OKBM đang sử dụng máy CNC không phải do phương Tây sản xuất, được mua bằng tiền trợ cấp từ Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga.

Roman Burko, nhà sáng lập Inform Napalm, khẳng định cuộc điều tra của họ đã góp phần khiến OKBM bị đưa vào gói trừng phạt mới nhất.

Giới chức Nga và OKBM chưa bình luận về thông tin.

Tổ hợp Hàng không Tương lai cho Không quân chiến lược (PAK-DA) là dự án oanh tạc cơ tàng hình do tập đoàn Tupolev phát triển từ năm 2009, nhằm chế tạo mẫu máy bay thay thế cho oanh tạc cơ Tu-95 trong không quân Nga, cũng như đảm nhận một phần nhiệm vụ của phi đội Tu-160 và Tu-22M3.

Thiết kế sơ bộ của PAK-DA được phê duyệt hồi tháng 2/2019, thông số kỹ thuật của oanh tạc cơ được thông qua sau đó 6 tháng. Bộ Quốc phòng Nga từng thông báo oanh tạc cơ PAK-DA nằm trong danh sách vũ khí chiến lược được bàn giao trong giai đoạn 2020-2027 và sẽ sản xuất hàng loạt từ năm 2028.

Đồ họa mô phỏng oanh tạc cơ PAK-DA. Ảnh: BQP Nga

PAK-DA có nhiều thay đổi đáng kể so với Tu-160, nổi bật là ứng dụng thiết kế cánh bay để tăng khả năng tàng hình và đạt tốc độ cận âm, có khả năng bay 30 tiếng liên tục. Phi cơ có tầm bay khoảng 15.000 km, mang được nhiều loại tên lửa hành trình chiến lược, tên lửa diệt hạm, vũ khí siêu vượt âm, bom thông minh và có thể cả vũ khí đối không.

Trang Izvestia của Nga hồi năm 2020 cho biết nước này dự kiến thử nghiệm sơ bộ ba nguyên mẫu PAK-DA vào tháng 4/2023, sau đó thử nghiệm cấp nhà nước vào tháng 2/2026 trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt năm 2027. Điều tra do Inform Napalm tiến hành cho thấy OKBM dự kiến bàn giao linh kiện cho khoang vũ khí của PAK-DA vào tháng 8/2027.

Phạm Giang (Theo Euromaidan Press, Izvestia)