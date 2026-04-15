Ô tô mất lái khi qua vũng nước, đâm gục người đi xe máy

Đăk LăkLao nhanh qua vũng nước, xe bị trượt, tài xế mất kiểm soát tay lái dẫn tới tai nạn, sáng 14/4.

Tình huống giao thông: Chiếc VinFast VF 3 chạy khá nhanh ở làn trái sát dải phân cách và mất lái khi qua vũng nước ngay đoạn đường cua. Chiếc xe trượt bánh, xoay đầu lao sang phải, tông vào xe máy chở hai người. Sau va chạm, ôtô và xe máy văng về phía mương. Hiện chưa rõ thương vong.

Xe điện mất lái tông vào xe máy khi băng qua vũng nước Video: Đoàn Đông

Kỹ năng lái xe: Khi nhận thấy phía trước có vũng nước, đường cong, tài xế phải giảm tốc bằng cách nhả chân ga và rà rất nhẹ phanh nếu cần. Tay lái nên được giữ chắc nhưng linh hoạt, tránh đánh lái hoặc phanh đột ngột gây mất cân bằng và trượt bánh.

Theo Nghị định 168 về xử phạt giao thông đường bộ, hành vi ôtô không làm chủ tốc độ gây tai nạn giao thông phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Những vũng nước đọng trên mặt đường tạo thành một lớp ngăn cách bánh xe tiếp xúc với mặt đường, từ đó gây ra mất bám. Nếu mất bám trong lúc tài xế đánh lái, xe càng dễ xoay ngang, trượt không kiểm soát.

Khi bị trượt nước, tài xế nên buông ga, xác định không gian an toàn phía trước, quay vô-lăng theo hướng an toàn, và để xe giảm tốc độ từ từ, nếu phải phanh, nên phanh với lực vừa đủ và tăng dần, tránh phanh gấp.

Phạm Hải