Ô tô húc ngã cô bé đi xe đạp: ai sai?

Quảng NinhÔtô đi thẳng trên đường lớn thì cô bé học sinh đi xe đạp từ bên trái tạt ngang đầu xe dẫn tới va chạm.

Tình huống giao thông: Ôtô có gắn camera hành trình chạy nhanh trên đường lớn, qua ngã tư tại đường Trần Phú (phường Quang Hanh), ngày 13/3, bất ngờ có một em học sinh đi xe đạp từ phía bên trái tạt ngang đầu xe. Tài xế phanh gấp để tránh va chạm, tuy nhiên do khoảng cách quá gần nên vẫn va vào phần đuôi xe đạp, đẩy em học sinh ngã xuống đường.

Học sinh ngã khi tạt ngang đầu xe tại giao lộ: Ai sai? Video: CTV

Sau khi xảy ra sự việc, bé gái tự dựng xe đạp lên rồi tiếp tục rời đi. Khu vực này nằm gần trường học và khu vui chơi của trẻ em.

Kỹ năng lái xe: Khi di chuyển qua các giao lộ, đặc biệt là khu vực gần trường học, công viên hoặc nơi có nhiều trẻ em, tài xế cần chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ hai bên đường và luôn sẵn sàng xử lý các tình huống bất ngờ.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng nên hướng dẫn các em những kỹ năng quan sát cơ bản khi tham gia giao thông như chú ý quan sát trước khi sang đường, không tạt ngang đầu xe đang di chuyển. Đồng thời, cần nhắc nhở và tạo thói quen cho các em đội mũ bảo hiểm ngay cả khi đi xe đạp để hạn chế chấn thương nếu không may xảy ra va chạm.

Phạm Hải