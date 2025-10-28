Ô tô gãy gập cửa vì tài xế mở thiếu quan sát

Đồng ThápChiếc xe đỗ bên lề đường bật mở cửa ngay khi một ôtô đi thẳng tới, hôm 25/10 tại Trần Hưng Đạo, Mỹ Tho.

Tình huống giao thông: Cửa bên lái của một ôtô đang đỗ ở lề đường bật mở, ngay lúc này một chiếc xe con cùng chiều đang di chuyển tới khá sát. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe con đang di chuyển chao đảo, cửa xe đỗ gãy gập.

Kỹ năng lái xe: Trước khi mở cửa, tài xế và những người trên xe cần phải quan sát phía trước, sau và bên hông. Bước thực hiện đầu tiên là mở hé cửa khoảng 15 cm và quan sát kỹ để đảm bảo không có người hoặc phương tiện nào đang tới gần. Nếu thấy an toàn, tiếp tục mở cửa chậm để di chuyển ra ngoài.

Theo Nghị định 168/2024, người mở cửa xe hoặc để cửa xe mở không bảo đảm an toàn sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng. Nếu hành vi này dẫn đến tai nạn giao thông, người vi phạm sẽ bị phạt 20-22 triệu đồng.

