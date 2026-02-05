Mẹ bắt tôi bỏ chồng

Mẹ yêu cầu tôi bỏ chồng hoặc nếu dọn ra riêng thì đừng về nữa.

Vợ chồng tôi 36 tuổi, yêu 10 năm mới cưới do mẹ tôi không chấp nhận. Anh từng qua một đời vợ, không có con. Chúng tôi cưới được một tháng, mẹ yêu cầu anh ở rể. Tuy nhiên, sau khi chung sống, mẹ ngày càng không vừa mắt anh. Mẹ yêu cầu tôi bỏ chồng hoặc nếu dọn ra riêng thì đừng về nữa. Lý do ban đầu là vì tôi chia sẻ quá nhiều về vấn đề của hai vợ chồng cho mẹ biết.

Giờ tôi phải làm sao? Từ trước tới giờ, tôi là người nhu nhược, yếu đuối, cứ có việc là khóc, trong khi đó mẹ là người độc đoán, gia trưởng. Ba tôi mất rồi, chỉ còn mẹ và chị hai bị khờ, em gái tôi ở xa. Tôi dọn đi rồi, coi như mẹ phải tự xoay xở. Tôi sợ mình đi rồi, mẹ không cho về nữa. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

Ánh Ngọc