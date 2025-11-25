Ở nơi đây có em, bình yên chờ anh

Em ổn về mọi thứ theo một cách bình yên và đơn giản, em cũng yêu thương chính mình và hạnh phúc với cuộc sống này.

Gửi anh, có lẽ khi anh đọc được những dòng thư này, cũng là lúc em mong được gặp anh và đã đủ sẵn sàng để cùng anh đồng hành trên chặng đường phía trước. Đi tìm một ai đó phù hợp với mình hẳn là một điều không dễ dàng và có thể đi cùng nhau lâu dài lại càng khó khăn hơn nữa. Chỉ mong anh ở nơi nào đó, sớm nhận ra em và bước về phía em, cũng như em cũng đang học cách mở lòng và bước về phía anh.

Em thấy mọi người cũng hay chia sẻ thông tin về chiều cao, cân nặng và ngoại hình. Nhưng em nghĩ điều mình hướng về vẫn là tính cách, thái độ, quan điểm và góc nhìn trong cuộc sống. Còn những thứ bề ngoài đều có thể thay đổi theo thời gian. Riêng bản thân em, kể cả ngoại hình, cũng không thay đổi quá nhiều và không nổi bật. Một chút về em, em không son phấn, không cao gót, càng không điệu đà, lung linh hay lộng lẫy. Sơn móng hay nhuộm tóc, em cũng chưa từng. Em thích mình là một phiên bản mộc mạc, nhẹ nhàng, tinh nghịch, kín đáo và có chút trẻ con.

Về tính cách, em trầm tính nhưng cũng cá tính, cũng có một chút khó tính. Em nhẹ nhàng nhưng đủ cứng rắn trong từng tình huống. Cũng có những lúc hài hước nhưng cũng có khi em nguyên tắc. Em lạc quan, tích cực và hướng về những điều tươi đẹp. Em cũng nhiều cảm xúc, đôi khi bi luỵ một chút trong giới hạn của mình, sau cùng vẫn ưu tiên lý trí. Em thích mọi thứ thẳng thắn, rõ ràng, cụ thể và chân thành. Em không giỏi giao tiếp và kết nối với nhiều người. Nhưng những người bên cạnh em, đều là những người đủ thân thiết để tạo nên mối quan hệ sâu sắc. Vì thế, em mong anh cũng như thế, là một người bạn, người đồng hành và người thân của em. Em sẽ thích cùng anh làm nhiều điều, cùng trò chuyện và lắng nghe nhau, cùng lang thang dạo phố, cùng nghe nhạc, cùng ăn uống, cùng trồng cây, và cùng dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa. Hoặc đôi khi ở cạnh nhau nhưng vẫn có không gian riêng của mỗi người, vì có thể chúng ta sẽ có những khi bận rộn xử lý công việc của mình.

Sau những bộn bề của năm tháng dành toàn bộ thời gian cho công việc, bây giờ có lẽ em là một cô gái thư giãn. Mọi thứ được sắp xếp lại một chút, vẫn có thời gian cho công việc, có lớp học, có gia đình, bạn bè và cũng có thời gian của riêng mình. Em ổn về mọi thứ theo một cách bình yên và đơn giản, em cũng yêu thương chính mình và hạnh phúc với cuộc sống này. Điều mà em muốn khi có anh, là mình cùng yêu thương nhau, cùng chia sẻ vui buồn và cùng chở che, đồng hành với nhau. Mùa đông này và nhiều năm về sau nữa, mình có hẹn nhau với nhau, anh nhé.

Trong thư gửi đến em, mong anh có thể chia sẻ một chút về anh, để em cảm nhận ban đầu cho mình. Vì đôi khi chỉ một dòng tin nhắn, sẽ thật khó để em nhận ra anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ