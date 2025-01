Ô nhiễm không khí và các bệnh đường hô hấp

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thông phế Phúc Hưng

Thành phần: 250 ml cao lỏng chiết xuất từ thảo mộc tương đương: Tô tử (Fructus Perillae frutescensis) 20 g; Ngũ vị tử (Fructus Schisandrae chinensis) 20 g; Tỳ bà diệp (Folium Eriobotryae) 20 g; Cam thảo (Radix et rhizoma Glycyrrhyzae) 20 g; Can khương (Zingiber officinalis Ross) 20 g; Bối mẫu (Bulbus Fritillariae) 20 g; Trần bì (Pericarpium Citri reticulatae perenne) 20 g; Cát cánh (Radix Platycodi) 15 g; Lá táo (Zizyphus mauritiana Lamk) 30 g; Tế tân (Radix et rhizoma Asari) 6 g; Phụ liệu đường kính, natri benzoat, kali sorbat, nước tinh khiết vừa đủ 250 ml.

Công dụng: Hỗ trợ giảm ho, hỗ trợ giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng do viêm họng, viêm phế quản, giúp đường hô hấp thông thoáng.

Cách dùng: Ngày uống 2-3 lần. Trẻ 3-6 tuổi, mỗi lần 15 ml; Trẻ 6-14 tuổi, mỗi lần 20 ml; Trẻ từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 25ml.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không dùng cho người có mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Những người cảm sốt cao, lên sởi, sốt phát ban không nên dùng. Phụ nữ có thai, cho con bú, người đang dùng thuốc điều trị cần tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng.

Nhà sản xuất và chịu trách nhiệm sản phẩm:

Công ty TNHH Đông Dược Phúc Hưng

Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 1800 5454 35

Website: benhhen.vn/

Số GPĐKQC: 1969/2022/XNQC-ATTP