Ở nhà phố nhưng bố mẹ chồng chỉ dùng nước giếng

Bố mẹ ở nhà to đáng nhẽ phải thoải mái nhưng không, ông bà tiết kiệm những cái nhỏ nhặt để bù vào chi phí khấu hao, sửa chữa nhà.

Gia đình tôi có 8 thành viên gồm: bố mẹ chồng, hai em chồng, chồng và ba mẹ con tôi. Kể từ khi kết hôn, vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ đến nay hơn 15 năm. Hai cô em chồng đi du học và làm việc ở nước ngoài, không có ý định quay về Việt Nam sinh sống nên cũng không tham gia ý kiến chuyện ở nhà. Trước đây gia đình tôi có công ty riêng. Để tiện cho việc kinh doanh và tiết kiệm chi phí, gia đình quyết định xây nhà ở kết hợp công ty, phần lớn không gian ưu tiên dành cho công việc. Sau hơn 12 năm kinh doanh, công ty rơi vào khó khăn, buộc phải ngừng hoạt động.

Vợ chồng tôi đề xuất cải tạo lại nhà cho thuê, tạo thêm thu nhập, tránh lãng phí nhưng bị bố mẹ khước từ. Căn nhà của gia đình tôi, hay nói đúng hơn là nhà của bố mẹ tôi là căn nhà mặt tiền tại TP HCM. Với diện tích 6x25 mét được xây dựng tổng cộng có 6 tầng nhưng chỉ có 4 phòng ngủ và một bếp khách, tất cả không gian còn lại là phòng trống và kho. Không gian bị chia cắt rất nhiều, không thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt không thang máy nên vô cùng bất tiện.

Một năm sau với một năm trước vốn đã có nhiều sự thay đổi, nói gì là 10 năm trước với 10 năm sau, mọi thứ trong nhà đã không còn phù hợp với điều kiện hiện tại nhưng bố mẹ tôi vẫn khư khư giữ lấy nếp sống cũ, hơn 15 năm về trước. Những năm về trước công ty còn hoạt động tạo ra thu nhập, chi phí lau dọn hàng tháng, chi phí bảo trì sửa chữa hàng năm được tính vào chi phí kinh doanh của gia đình nên cũng có thể cân đối phù hợp. Kể từ khi công ty đóng cửa, căn nhà không những không tạo ra thu nhập mà còn ngốn thêm chi phí khấu hao sửa chữa và lau dọn hàng tháng. Đối với căn nhà 6 tầng mặt tiền tại TP HCM, cho thuê một phần cũng được 40-50 triệu đồng mỗi tháng theo giá thị trường.

Chuyện không có gì để nói nếu bố mẹ tôi muốn ở nhà to cho thoải mái. Đằng này bố mẹ vì ở nhà to tốn kém nên vô cùng tiết kiệm những cái nhỏ nhặt để bù vào chỗ thất thoát ấy. Tôi đi đến đâu liền bật đèn sáng đến đó, bố mẹ đi đến đâu tắt đèn đến đó để tiết kiệm điện. Nhà to mặt phố nhưng năm 2024 vẫn xài nước giếng vì nước giếng chất lượng kém nên các thiết bị trong nhà hay gỉ sét, phải thay. Những khu vực không người ở lần lượt hư hỏng, căn nhà trở nên xuống cấp trầm trọng khi tiết kiệm tiền bảo trì sửa chữa.

Bố tôi gần 80 tuổi, có lần bố bị bệnh không thể đi lên xuống cầu thang, chồng tôi phải cõng mỗi khi bố có nhu cầu đi lại trong nhà. Dự tính cho tương lai có cuộc sống thuận tiện hơn, vợ chồng tôi bàn với bố mẹ cải tạo lại căn nhà cho thuê và xây một căn nhà khác nhỏ gọn hơn để ở nhưng nhất quyết bố mẹ không đồng ý. Ngoài căn nhà đang ở, bố mẹ còn có ba căn nhà khác đang cho thuê với thu nhập 60-70 triệu đồng một tháng. Vấn đề tài chính có thể không bàn nhưng tuổi tác bố mẹ đã cao mà ở trong căn nhà 6 tầng không thang máy liệu có thật sự ổn? Mỗi lần chúng tôi ý kiến, bố mẹ bảo hai vợ chồng không thích thì có thể dọn ra ngoài ở, bố mẹ có chết cũng phải chết ở nhà này. Liệu dọn ra ngoài ở, bố mẹ ốm đau chúng tôi không liên quan hay trách nhiệm của chúng tôi vẫn phải ở đó?

Thu Hiền