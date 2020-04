Du khách quốc tế đang tạm gác những chuyến du lịch, nay có thể trải nghiệm Việt Nam tại nhà thông qua bộ sản phẩm “Ở nhà cùng Việt Nam”.

"Ở nhà cùng Việt Nam" (Stay at home with Viet Nam) do Tổng cục Du lịch kết hợp với Hội đồng tư vấn du lịch (TAB) giới thiệu nhằm giữ kết nối và truyền cảm hứng tới du khách quốc tế trong bối cảnh toàn thế giới ảnh hưởng bởi Covid-19.

Theo đó, du khách có thể khám phá Việt Nam ngay tại nhà thông qua bộ sản phẩm, gồm các trải nghiệm như tour tham quan tương tác 360 độ đến các Di sản nổi tiếng Việt Nam được UNESCO công nhận; xem và thử nấu một số món đặc sản Việt qua công thức có sẵn; tái hiện cảnh vật và đặc sản Việt qua tranh tô màu, theo chân người bản địa du lịch nhiều điểm đến qua chuỗi video #MyVietnam; khám phá văn hóa Việt Nam thông qua sách, phim, âm nhạc và nghệ thuật truyền thống.

Với thông tin hữu ích và hình ảnh trực quan, bộ sản phẩm "Ở nhà cùng Việt Nam" giúp du khách có góc nhìn đầy cảm hứng và góp phần hình thành những kế hoạch du lịch Việt Nam trong tương lai.

Giới thiệu du lịch Việt Nam Video giới thiệu đặc sản Việt Nam từ Bắc vào Nam. Video: Tổng cục Du lịch Việt Nam.

Tâm Linh