Chồng xót tiền, chê phí cao dù tôi đã chọn sinh ở bệnh viện công

Chồng đi làm, có thu nhập nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện chi tiêu cho vợ con là lại bắt đầu tính toán, cằn nhằn.

Nhiều khi nằm nghĩ mà tủi thân quá. Vợ đang bầu bì, ngày sinh cận kề, thời điểm mà đáng lẽ người phụ nữ cần nhất là sự quan tâm, động viên và cảm giác được chở che từ chồng. Vậy mà thứ tôi nhận được lại toàn là những lời nói xoay quanh tiền. Chồng đi làm, có thu nhập nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện chi tiêu cho vợ con là lại bắt đầu tính toán, cằn nhằn. Tiền khám thai, tiền chuẩn bị sinh, dù đã chọn sinh ở viện công cho đỡ tốn kém vẫn bị than là "sao phí cao thế". Nghe mà nghẹn. Trong khi đó, hàng tháng anh vẫn gửi tiền về cho bố chồng, thậm chí còn đứng ra trả nợ lô đề cho ông.

Có những lúc chỉ vì chuyện tiền bạc, tôi bị chửi mắng, bị nói những lời khó nghe. Cảm giác như trong mắt chồng, tôi chỉ là người tiêu tiền của anh ta, chứ không phải là người vợ đang mang nặng đẻ đau con của hai đứa. Phụ nữ mang thai vốn đã nhiều áp lực, cơ thể mệt mỏi, tâm lý cũng dễ tổn thương. Chỉ mong chồng hiểu rằng vợ đang không đi làm được, mọi thứ đều phụ thuộc vào chồng trong thời gian này. Sự sẻ chia, một câu hỏi han nhẹ nhàng đôi khi còn quý hơn cả tiền bạc. Tiền có thể kiếm lại được nhưng những lời nói, những tổn thương trong lúc vợ yếu lòng nhất thì khó mà quên. Chỉ mong một ngày nào đó, anh hiểu rằng: vợ không cần chồng giàu, chỉ cần chồng biết thương vợ con.

Thanh Cẩm