Chồng từng hứa 'lo cho em cả đời', giờ lại bảo 'ai lo được mãi cho ai'

Tôi 33 tuổi, kết hôn được hơn năm năm, có một con gái nhỏ. Những năm đầu hôn nhân, tôi luôn thấy mình là người may mắn. Chồng tôi hiền lành, chăm chỉ, làm công việc ổn định trong một công ty xây dựng. Khi cưới, anh nói câu mà tôi nhớ mãi: "Cả đời này, anh sẽ lo cho em, bảo vệ em, không để em vất vả đâu". Tôi tin tuyệt đối và cũng vì tin, tôi nghỉ làm sau khi sinh con, ở nhà chăm sóc gia đình theo mong muốn của chồng.

Hai năm đầu, mọi thứ khá yên ổn. Anh đi làm đều, tối về cơm nước, chơi với con, không rượu chè, cũng chẳng giao du nhiều. Tôi cố gắng vun vén, chi tiêu tiết kiệm, thi thoảng bán hàng online phụ thêm ít tiền. Dù không dư dả nhưng tôi nghĩ chỉ cần hai vợ chồng thương nhau là đủ. Anh cũng hay nói "em cứ ở nhà chăm con đi, anh lo được".

Nhưng từ ngày công việc anh gặp khó khăn, thu nhập giảm, anh bắt đầu thay đổi. Mỗi lần tôi nói tới chuyện chi tiêu, anh bắt đầu trả lời kiểu cáu gắt hoặc cằn nhắc rằng tôi tiêu gì nhanh hết tiền thế, mua cái này cái kia không cần thiết, trong khi tôi chỉ dám mua những thứ cơ bản, cần dùng nhất. Có hôm bị anh cáu vì chuyện không đâu, tôi bực quá nói lại, sau đó thành ra cãi nhau, anh nói "Giờ ai lo được cho ai mãi đâu, ai cũng phải tự lo cho mình". Nghe câu đó, tôi thấy như có gì chặn ngang ngực. Tôi im lặng, anh cũng im lặng, chắc lỡ lời. Tôi biết cuộc sống khó khăn nhưng lời nói ấy khiến tôi thấy mình như người vô tích sự, ăn bám vậy.

Thời gian gần đây, tôi xin đi làm lại, công việc hành chính lương không cao nhưng ít ra tự chủ được chút ít. Mỗi sáng gửi con đi học, tôi lại nghĩ đến quãng thời gian trước khi hoàn toàn phụ thuộc, sống bằng tiền chồng đưa. Giờ vợ chồng tôi ít khi tâm sự, chia sẻ với nhau như trước. Mỗi người đều có những lo toan riêng, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn hơn mà chẳng ai nói ra. Tôi cảm thấy giữa chúng tôi tồn tại một rào cản vô hình, dù vẫn sống chung một mái nhà. Tôi không biết nên làm gì để cải thiện mối quan hệ này, có nên thẳng thắn chia sẻ với chồng những điều chất chứa trong lòng, hay cứ im lặng, chờ khi khó khăn qua đi rồi mới tính tiếp? Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

