Ở lại nước ngoài hay về Việt Nam khi con bị tự kỷ

Chồng mới mất, mẹ con tôi sống ở châu Âu; con sáu tuổi, bị tăng động và tự kỷ nhẹ.

Con đang học mẫu giáo lớn, dự tính năm tới sẽ để con học hai năm lớp một bên này, hoặc sau một năm sẽ xin cho cháu vào lớp đặc biệt. Tôi không còn gia đình ngoài con khi sống tại đây. Ở Việt Nam tôi vẫn còn bố mẹ nhưng bố mẹ ở tỉnh lẻ, tài chính tốt. Tôi sống ở châu Âu 25 năm rồi, công việc và tài chính ở mức trên trung bình, có lương cho hai mẹ con, sống cũng ổn.



Tôi quen với cuộc sống tự do, làm những thứ mình thích, con được trợ cấp của nhà nước, trường học cũng như y tế đều miễn phí. Con không nói tiếng Việt nhưng có thể hiểu một vài câu. Con bị chậm nói so với các bạn cùng tuổi, không nghe lời lắm. Tôi biết lỗi do mình nhưng chưa đủ cam đảm để hoàn thiện bản thân để con nghe lời. Lắm lúc tôi cảm giác không còn sức chăm con một mình nữa. Tôi cũng chưa nghĩ tới sẽ làm lại cuộc đời với ai đó, bản thân chẳng nghĩ tới điều gì ngoài con.

Bố mẹ muốn tôi đưa con về Việt Nam sống, học nói rồi cho vào học lớp một châm một, hai năm. Bố mẹ chưa hiểu bệnh của con tôi nên nói thế. Tôi không kỳ vọng con học hành như bạn bình thường, chỉ cần sau này biết đọc và viết là hạnh phúc rồi. Nếu về nước sống, tôi sợ không biết làm gì ở Việt Nam để kiếm ra tiền. Bố mẹ có thể cho tôi công việc và nhà ở, nhưng những điều đó khiến tôi có cảm giác sẽ phụ thuộc vào họ tới già, dù bố mẹ không nghĩ vậy. Tôi không giỏi, cho dù kiếm được công việc cũng nghĩ không đủ tiền cho hai mẹ con. Tôi biết thu nhập ở Việt Nam không cao, chi phí giờ cũng nhiều, còn ở bên này tôi thu nhập trên trung bình chút nhưng có nhiều hỗ trợ của nhà nước cho cả mẹ và con.

Tôi nửa muốn gần bố mẹ, nửa lại muốn tiếp tục cuộc sống bên này vì đã quen rồi, con tôi có thể sẽ có sự can thiệp của y khoa để chữa bệnh, về lâu về dài có khi đỡ hơn, biết đâu cháu theo học bình thường như các bạn. Về nước, tôi sợ không biết trường bình thường có nhận con tôi không, học phí có đắt đỏ không.

Cháu có năng khiếu trong các môn thể dục thể thao (tôi nhìn nhận như vậy), có thể vì cháu không biết sợ bất kỳ cái gì nên thành thạo một số môn. Tôi nên quyết định như thế nào đây?

Dương

