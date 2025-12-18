Ở đây có người tìm 'real love'

Thay vì tìm một người chỉ để cưới, mình mong muốn xây dựng một mối quan hệ có sự gắn kết về tâm hồn.

Người đang đọc những dòng này ơi, cảm ơn bạn đã dành thời gian để ghé thăm bài viết của mình. Mình biết giữa rất nhiều lựa chọn ngoài kia, việc bạn dừng lại vài giây để đọc những dòng này thôi đã là một sự trân trọng rồi.

Lý do mình viết bài viết này, tất nhiên rồi, là vì mình hy vọng và thực sự nghiêm túc trong việc tìm kiếm một partner phù hợp. Ở đây có gì? Một cô gái 27 tuổi (1999 / MBTI: INFP), interpreter cho một công ty IT tại Hà Nội. Mình thường được bạn bè nhận xét là người có tính cách đáng yêu, chu đáo và tình cảm. Các anh dev ở công ty hay khen mình xinh. Xinh thật hay không chắc phải nhờ ai đó đang đọc bài này kiểm chứng thêm mới biết được. Mình hơi cao xíu, mình cao 1m68, người mảnh mai vừa đủ để ôm bằng hai cánh tay.

Chuyện sở thích: không biết cái này có tính là sở thích không, nhưng lúc rảnh ở công ty mình sẽ đọc sách, nó giống thói quen hơn là sở thích. Ở nhà nếu rảnh, mình thường coi Netflix. Mình rất thích đi dạo ở những chỗ có nhiều cây xanh, mình cảm thấy được chữa lành rất nhiều khi tiếp xúc với thiên nhiên, cây cối.

Quan điểm của mình về tình yêu: mình rất coi trọng sự đồng điệu và gắn kết tinh thần trong tình yêu. Thay vì tìm một người chỉ để cưới, mình mong muốn xây dựng một mối quan hệ có sự gắn kết về tâm hồn. Mình không định nghĩa tình yêu bằng sự lên xuống của dopamine hay sự bùng nổ hormone trong giai đoạn đầu của một mối quan hệ. Những điều đó cực kỳ bản năng và dễ dàng.

Với mình, tình yêu cần nhiều nỗ lực hơn thế ở cả hai phía: nỗ lực trong việc thấu hiểu nhau, nỗ lực trong việc hoàn thiện bản thân để phù hợp với partner, nỗ lực trong việc giao tiếp, lắng nghe và kiên trì với mối quan hệ. Không có mối quan hệ nào sinh ra đã là true love, true love là kết quả của cả một quá trình nuôi dưỡng, đồng hành và cố gắng vì nhau mỗi ngày.

Mình mong muốn điều gì ở một partner? Đầu tiên là hợp tuổi. Tuổi mình hợp 1994 và 1995. Nếu được, mình cũng mong muốn bạn cao hơn mình nhiều xíu và làm cùng ngành IT để dễ đồng cảm hơn trong công việc. Về tính cách, mình cảm thấy dễ hòa hợp hơn với những người hướng nội. Hy vọng partner của mình sẽ là một người sống chu đáo và tình cảm, trưởng thành trong việc xử lý cảm xúc và đem lại cho mình cảm giác an toàn. Mình cũng mong partner sẽ là một chàng trai có ý chí phấn đấu, có trách nhiệm trong công việc, cuộc sống và gia đình.

Mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều vì một lý do nào đó. Mình tin rằng nếu cả hai đủ chân thành, đủ trưởng thành thì dù bắt đầu từ một ứng dụng hay website hẹn hò cũng có thể tạo nên một câu chuyện. Và biết đâu, câu chuyện ấy đang bắt đầu từ chính khoảnh khắc bạn đọc những dòng này.

Đã đọc tới đây rồi thì nhớ gửi mail cho mình nhé. Chúc bạn một ngày cười thật tươi.

