Ở đâu, ăn gì khi du lịch Đà Nẵng hè này

Không chỉ tổ chức những sự kiện lớn, Đà Nẵng còn có những điểm tham quan đậm nét văn hóa địa phương và nền ẩm thực phong phú.

Hè này, Đà Nẵng tổ chức những sự kiện du lịch, lễ hội, thể thao phục vụ cả khách trong nước lẫn quốc tế. Khách trẻ có thể tham gia đại nhạc hội, Liên hoan phim châu Á lần ba, người yêu thích văn hóa có thể chọn Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản, khách du lịch kết hợp thể thao có thể đăng ký VnExpress Marathon Đà Nẵng, diễn ra ngày 20/7.

Giải chạy không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là dịp để runner và người thân kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thành phố biển. Từ lưu trú, ẩm thực đến các điểm đến văn hóa, Đà Nẵng mang đến nhiều lựa chọn trải nghiệm trọn vẹn cho kỳ nghỉ hè.

Đặc sản Đà Nẵng bún chả cá bà Hoa. Ảnh: Huyền Ninh

Lưu trú ven biển - lựa chọn thuận tiện và thoải mái

Khu vực ven biển Mỹ Khê là nơi tập trung nhiều khách sạn, resort và căn hộ cho thuê, phù hợp nhu cầu đa dạng của runner. Đây là khu vực được ưa chuộng nhờ gần trung tâm, dễ tiếp cận các điểm ăn uống, giải trí và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Khách sạn 4-5 sao như Four Points by Sheraton, Altara Suites, Rosamia hay boutique hotel như Chicland có phòng hướng biển, bữa sáng phong phú và dịch vụ xông hơi, spa - lý tưởng để nghỉ ngơi, hồi phục thể lực. Với ngân sách tiết kiệm hơn, homestay và hostel trong khu An Thượng là lựa chọn hợp lý, gần biển và sôi động về đêm.

Khám phá ẩm thực đặc trưng miền Trung

Đà Nẵng hấp dẫn du khách bởi nền ẩm thực phong phú và dễ tiếp cận. Runner có thể thưởng thức mì Quảng Ếch tại Bếp Trang, bánh cuốn Trần, bún chả cá bà Hoa, cơm gà A Hải, bánh tráng cuốn thịt heo hay bánh xèo Bà Dưỡng.

Sau thi đấu, những món nhẹ như cháo nghêu, mì xào hải sản phù hợp để nạp năng lượng. Bé Mặn và Năm Đảnh, hai quán hải sản lâu năm gần biển, cũng là lựa chọn được nhiều runner ưa chuộng. Ngoài ra, các quán cà phê như 43 Factory, Nam House hay The Cups mang đến không gian yên tĩnh để thư giãn sau ngày vận động.

Du khách tham quan bảo tàng Đà Nẵng, hiện miễn phí vé vào cửa cho khách tham quan. Ảnh: Nguyễn Đông

Trải nghiệm điểm đến mới và không gian văn hóa

Runner có thể kết hợp lịch trình thi đấu với trải nghiệm văn hóa tại các điểm đến mới của thành phố. Bảo tàng Đà Nẵng (42 Bạch Đằng - 31 Trần Phú) vừa được cải tạo, mở cửa từ cuối tháng Ba với không gian trưng bày hiện đại, ứng dụng công nghệ thực tế ảo, hiện miễn phí vé vào cửa.

Gần trung tâm, bảo tàng tranh 3D là nơi trưng bày hơn 130 tác phẩm tương tác, phù hợp để lưu giữ khoảnh khắc vui nhộn. Buổi tối, runner có thể ghé tổ hợp giải trí Đà Nẵng Downtown (mở cửa 15h-22h), nơi kết hợp biểu diễn đường phố, khu ẩm thực và hoạt động tương tác phù hợp gia đình hoặc nhóm bạn.

VĐV tham gia VnExpress Marathon Đà Nẵng 2024 chạy qua các địa danh nổi tiếng của thành phố. Ảnh: VnExpress Marathon

Gợi ý lịch trình 3 ngày 2 đêm cho runner

Runner nên di chuyển đến Đà Nẵng vào thứ Sáu, nhận phòng và nghỉ ngơi. Buổi chiều tham quan bảo tàng hoặc dạo phố nhẹ. Tối ăn ven sông Hàn và thư giãn tại quán cà phê. Thứ Bảy, sáng tắm biển Mỹ Khê, chiều nghỉ ngơi và massage. Tối ăn nhẹ, ngủ sớm chuẩn bị thi đấu.

Sáng sớm Chủ Nhật, runner di chuyển ra vạch xuất phát để thi đấu. Sau khi về đích, runner có thể nghỉ ngơi, ăn nhẹ, nếu còn thời gian có thể ghé Bà Nà Hills hoặc mua sắm trước khi rời thành phố.

Hải Long