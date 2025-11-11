Ổ cứng khan hàng vì cơn sốt AI

Xu hướng đầu tư mạnh vào hạ tầng AI khiến ổ cứng HDD cao cấp cháy hàng, buộc nhiều doanh nghiệp công nghệ phải chuyển sang sử dụng SSD.

Cuộc đua hướng tới AGI (trí tuệ nhân tạo tổng quát) đang thúc đẩy các bên liên quan đầu tư và xây dựng trung tâm dữ liệu với tốc độ vượt xa năng lực sản xuất hiện có. Các nhà sản xuất đang chật vật để có thể đáp ứng nhu cầu của ngành AI, dẫn đến tình trạng thiếu hụt DRAM kéo dài, đẩy giá bộ nhớ này tăng hơn gấp đôi trong vài tháng qua. Theo DigiTimes, không chỉ DRAM, mảng lưu trữ cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi thời gian giao ổ cứng HDD dành cho doanh nghiệp trì hoãn đến hai năm. Có nghĩa, nếu một công ty muốn mua ổ cứng dung lượng lớn, họ phải xếp hàng chờ 24 tháng.

Do không thể đợi cơn sốt AI hạ nhiệt, các nhà cung cấp điện toán quy mô siêu lớn (hyperscaler) chuyển hướng sang dùng ổ SSD với chip nhớ QLC NAND để tránh tình trạng tồn đọng.

Tuy nhiên, việc tích trữ QLC NAND tiếp tục gây nên một đợt khan hiếm mới, vì hầu hết nhà cung cấp dịch vụ đám mây tại Mỹ và Trung Quốc đều đua nhau mua. Theo các chuyên gia, điều này có thể khiến giá SSD toàn cầu tăng mạnh. Thực tế, DigiTimes cho biết công suất sản xuất QLC của một số hãng NAND đã được đặt kín lịch tới năm 2026.

Các ổ cứng HDD cấp doanh nghiệp của Western Digital. Ảnh: Western Digital.

Có hai công nghệ chip nhớ NAND được trang bị trên ổ SSD là QLC và TLC. Trong đó, TLC lưu được 3 bit dữ liệu, còn QLC lưu 4 bit dữ liệu trên mỗi ô nhớ. QLC chứa nhiều dữ liệu hơn trên cùng một diện tích, nhờ đó giảm chi phí sản xuất, nhưng tốc độ ghi chậm hơn và độ bền thấp hơn TLC.

Trong bối cảnh ổ cứng HDD khan hiếm và các trung tâm dữ liệu AI cần mở rộng nhanh, nhiều doanh nghiệp lớn phải chọn SSD với QLC NAND kém bền nhưng đủ đáp ứng nhu cầu lưu trữ "lạnh" (cold storage), tức dữ liệu ít truy cập, chủ yếu dùng để lưu trữ lâu dài. QLC NAND được dự đoán vượt TLC về độ phổ biến vào đầu năm 2027.

Theo Tom's Hardware, tình trạng khan hiếm trên được đánh giá chưa từng có tiền lệ trong lĩnh vực bộ nhớ và lưu trữ. Hiện các nhà sản xuất DRAM và NAND đều ưu tiên bán cho khách hàng AI vốn sẵn sàng chi trả mức giá cao. Trước đây, họ duy trì được 2-3 tháng công suất dự trữ, nhưng giờ con số chỉ còn vài tuần. Điều này đem lại kết quả kinh doanh tốt nhất trong nhiều năm cho doanh nghiệp sản xuất chip nhớ, nhưng người tiêu dùng phổ thông lại bị vướng vào một cuộc khan hiếm linh kiện điện tử mới.

Huy Đức (theo Tom's Hardware, DigiTimes)