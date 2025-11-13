Ở cái tuổi không còn trẻ, liệu em và anh có thể gặp nhau

Mong anh sẽ hiểu và thương cho hoàn cảnh của mẹ đơn thân và anh đừng ở quá xa em và có công việc ổn định.

Em ngồi gõ từng dòng chữ này khi đang giữa giờ nghỉ trưa ở một nơi "luôn ồn ào" bởi những tiếng "Cô ơi...cô à" của các bạn nhỏ mầm non. Các chị hay bảo "Em còn trẻ và đẹp, cơ hội gặp nhiều người lắm". Em thì nghĩ: "trẻ gì ở cái độ tuổi 37 và với chức danh là mẹ đơn thân". Nhưng nghĩ lại thì ai cũng có mưu cầu hạnh phúc của riêng mình phải không anh?

Mở bài xong rồi giờ thân bài, em giới thiệu về em nhé: cao 1m63, nặng chưa quá 52 kg. Em không có sở thích nào riêng biệt, chỉ có cái em thích làm và muốn làm hay không thôi. Ưu điểm của em là người tử tế, thích chăm sóc gia đình. Em quan niệm là "chăm cho không bệnh" chứ không phải "chờ bệnh rồi chăm", nhờ vậy mà bản thân em cũng 10 năm rồi không phải dùng thuốc tây. Hai bạn trai nhỏ ở cùng em thì rất tự lập, ngoan. Bạn lớp 7 đã biết tự chạy xe đi học và còn phụ mẹ đưa đón em nhỏ. Sau này lớn, con rồi sẽ có gia đình riêng. Nếu như chỉ còn lại một cô già thì chán lắm.

Em ít giao tiếp với người ngoài và cũng không muốn đi đến những nơi quá nhiều sự phức tạp, vì thế cơ hội gặp gỡ người bên ngoài sẽ không có nên em nhờ báo VnExpress giúp em. Về anh, em không mong gì nhiều. Anh từng đổ vỡ thì em càng trân quý. Anh có con thì em sẽ thương con anh như con em vì em rất thích con nít. Mong anh sẽ hiểu và thương cho hoàn cảnh của mẹ đơn thân và anh đừng ở quá xa em và có công việc ổn định. Em không giàu, không có tài sản nhưng chưa để ai phải nuôi em một ngày, nên nhất định em sẽ không làm gánh nặng cho anh. Kết bài em nghĩ những dòng trên cũng không nói rõ hết được nên nếu anh đủ bao dung và muốn tìm hiểu thì hãy gửi thư cho em.

