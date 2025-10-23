Ở bên tôi, bạn gái ngày càng mệt mỏi, không vui

Chúng tôi đều nhận ra lỗi lầm của nhau nhưng tình cảm trong em không còn nữa, tôi có nên dừng lại?

Tôi cùng cô ấy trải qua gần hai năm yêu nhau. Chúng tôi khác nhau về sở thích, quan điểm lẫn cách sống, nhưng khi đó tình yêu màu hồng lấn lướt tất cả. Cho đến một ngày, sự mệt mỏi càng lớn dần, em bắt đầu im lặng. Tôi có thể nhận ra tình cảm kia không còn như trước nữa. Có một ngày chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau, em nói tình cảm đã nhạt rồi, càng lúc càng cảm thấy chán. Em bảo dù thế nhưng vẫn còn yêu tôi và muốn tìm lại tình cảm đó, không muốn cả hai mất nhau.

Tôi suy nghĩ rất nhiều về điều đó vì vốn dĩ với tôi, tình cảm là thứ không bao giờ lấy lại được. Chúng tôi đều nhận ra lỗi lầm của nhau nhưng tình cảm trong em không còn nữa. Tôi có nên dừng lại để giải thoát cho em không? Tôi cảm thấy em có vẻ nặng nề mỗi khi cả hai nói chuyện với nhau. Tôi vẫn còn yêu em rất nhiều, em là lý do duy nhất để tôi còn ở lại đất nước này. Mất em, có lẽ sẽ rất đau đớn nhưng cứ mỗi ngày nhìn em mệt mỏi, không cảm xúc, tôi cũng không vui. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi. Chân thành cảm ơn.

