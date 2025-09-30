Ở Australia, em vẫn chờ anh

Mong anh chín chắn, lạc quan, lương thiện và đẹp trai, vì em cũng rất dễ thương đấy.

"Anh ơi mùa xuân đến rồi đó

Tiếng gọi tình yêu mới hiền hòa".

Ở Sydney hoa anh đào và phượng tím lại một lần nữa nở rộ. Năm nay đã là lần thứ 17 ngắm xuân sang mà không có anh. Chờ anh đến mình cùng ngắm hoa nhé. Mình tên là Anh, sinh năm 1989, quê Quảng Nam - Đà Nẵng. Mình sống ở Australia và mỗi năm đều về thăm nhà. Mình làm nghề tài chính, thích đi du lịch, tập gym, nhưng cũng thích ngủ nướng và rất lười biếng. Mình không giỏi giao tiếp nhưng thật thà, biết cố gắng, không chảnh chọe, biết chia sẻ và yêu thương. Mình mới khoe với mẹ là Giáng sinh này con lại về. Mẹ hỏi: "Lại về một mình hả con".

Tình yêu không như chuyện cổ tích nên chưa thấy phép màu xảy ra. Mong anh đến mang theo ngày có nắng và những bông hoa. Mình đã thấy rất nhiều hoa, mong có được một đóa hoa thuộc về mình. Mong anh chín chắn, lạc quan, lương thiện và đẹp trai (vì em cũng rất dễ thương đấy). Mình có thể lái máy bay theo nghĩa đen, nhưng không thể đèo anh lên mặt trăng đâu. Anh không chê em nghèo, lên xe em đèo. Hẹn gặp anh mùa Giáng sinh này nhé.

