Ổ áp xe sau tiêm botox thon gọn hàm

Hà NộiVài ngày sau khi tiêm botox tại một spa để làm thon gọn hàm, cô gái 30 tuổi sưng đau vùng má phải, chỗ tiêm nổi u cục.

Bệnh nhân đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám, bác sĩ phát hiện vùng dưới da tiêm botox có ổ dịch, viêm nhiễm lan rộng.

Bệnh nhân cho biết tiêm botox làm thon gọn hàm tại một spa ở Hà Nội, tuy nhiên không biết chính xác về tên, nguồn gốc của loại botox này.

Bác sĩ Nguyễn Quang Minh, Phó Trưởng khoa Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương, ngày 9/9 cho biết bệnh nhân gặp biến chứng khi tiêm botulinum toxin (botox) không rõ xuất xứ. Bệnh nhân bị áp xe vùng má, các bác sĩ phải rạch để thoát mủ, đồng thời kê thuốc kháng sinh dài ngày để kiểm soát nhiễm khuẩn.

"Bệnh nhân thậm chí phải uống thuốc kháng sinh đến ba tháng", bác sĩ Minh nói.

Bác sĩ Minh cho biết đây là một trong nhiều ca biến chứng của tiêm botox mà bệnh viện tiếp nhận điều trị. Đa số bệnh nhân tiêm botox ở các cơ sở thẩm mỹ nhỏ lẻ, kỹ thuật tiêm sai, không đảm bảo vệ sinh, đặc biệt là sử dụng loại botox không rõ nguồn gốc.

Bệnh nhân gặp biến chứng sau tiêm botox làm thon gọn hàm. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

Theo bác sĩ Minh, botulinum thực chất là độc tố do chủng vi khuẩn Clostridium sinh ra. Có 7 type botulinum toxin (A, B, C, D, E, F và G), tuy nhiên chỉ hai type A và B được ứng dụng trong y học, trong đó type A chiếm 90-95%. Botulinum dùng để điều trị các bệnh lý co cứng cơ, đau thần kinh nửa đầu, bàng quang tăng phản xạ... Từ năm 1992, botulinum type A được sử dụng trong ngành thẩm mỹ, với liều lượng ở mức không gây ngộ độc.

Bệnh viện Da liễu sử dụng botulinum toxin trong dịch vụ thẩm mỹ và điều trị các bệnh lý như tăng tiết mồ hôi bàn tay, vùng nách... Botulinum chỉ định trong thẩm mỹ như giảm nếp nhăn trán, mày, đuôi mắt, thon gọn góc hàm, bắp chân...

"Người có nhu cầu tiêm botox ngày càng nhiều, ví dụ hai tháng nay hơn 60 bệnh nhân tiêm botox làm đẹp", bác sĩ Minh cho biết.

Bác sĩ trích ổ áp xe để thoát mủ và điều trị kháng sinh cho bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp.

Các nước sản xuất botox như Mỹ, Pháp, Đức, Hàn Quốc... với công nghệ khác nhau. Botox sử dụng ở Việt Nam hoàn toàn nhập từ nước ngoài. Mỗi loại botox có điều kiện bảo quản riêng, có loại phải bảo quản ở nhiệt độ thấp. Do vậy khi nhập khẩu phải đảm bảo yếu tố an toàn.

"Nguồn hàng xách tay, thậm chí nhập chính hãng nhưng không được bảo quản đúng cách có thể làm botox biến đổi, tiêm vào cơ thể có thể ảnh hưởng sức khỏe", bác sĩ Minh nói.

Bác sĩ Minh khuyến cáo phụ nữ tiêm botox làm đẹp nên lựa chọn các cơ sở y tế uy tín, tránh tình trạng mua bán, sử dụng botox trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Đặc biệt quá trình tiêm botox phải được thực hiện bởi bác sĩ có chuyên môn, hiểu về cấu trúc giải phẫu, tiêm đúng, đủ liều, tránh biến chứng.

Lê Nga