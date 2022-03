NXB ĐH Cambridge biên soạn sách giáo khoa tiếng Anh tại Việt Nam

NXB ĐH Cambridge, NXB ĐH Sư phạm và Công ty Zenbooks cùng biên soạn ba bộ sách: Tiếng Anh 3 Guess What!, Tiếng Anh 7 THiNK và Tiếng Anh 10 ThiNK.