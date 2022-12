Nvidia vinh danh các đối tác xuất sắc năm 2022

ADG Distribution, Nhat Tien Chung IT Telecoms, FIS, TDSouth được Nvidia vinh là các đối tác xuất sắc của năm tại thị trường Việt Nam.

Mới đây, Nvidia đã tổ chức sự kiện "Nvidia EOY Partners - Get Together" tại Hà Nội, nhằm tri ân những đối tác có thành tích ấn tượng trong năm.

Tại sự kiện, đại diện doanh nghiệp cho biết, 2022 là một năm nhiều biến động và thử thách, đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội mới. Chương trình vinh danh như lời tri ân cho các đối tác vượt qua khó khăn và nắm bắt cơ hội, tạo nên những kết quả vượt mong đợi.

Ông Vũ Cường, Giám đốc phụ trách khối khách hàng Doanh nghiệp, Nvidia Việt Nam - chia sẻ tại sự kiện.

Theo đó, hạng mục Nvidia Distributor FY23 Enterprise Business và Top Distributor FY23 Vietnam được Nvidia trao cho nhà phân phối ADG National Investment and Technology Development Corporation. Trong năm qua, ADG distribution là nhà phân phối có thành tích xuất sắc tại thị trường Việt Nam. Đơn vị cũng là nhà phân phối có các hoạt động marketing, chăm sóc đối tác và mở rộng kênh năng động nhất.

Ông Vũ Minh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện công ty ADG (áo đỏ) nhận giải thưởng.

Hạng mục NPN Elite Level FY23 Enterprise Business gọi tên đối tác Nhat Tien Chung IT Telecoms. Đây là đối tác xuất sắc Việt Nam trong danh sách của Nvidia Partner Network (NPN) cho việc thiết kế giải pháp, cung cấp các dịch vụ và sản phẩm của Nvidia. Ngoài ra, đơn vị có thêm 2 giải Top NPN FY23 - Vietnam và Top Compute DGX FY23 - Vietnam.

Hạng mục tiếp theo là NPN Preferred Level FY23 Enterprise Business được trao cho FPT Information System Corporation (FIS), One Communication Technology Corporation và Southern Technology Development Co., Ltd. (TDSouth).

Cũng tại sự kiện, ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc phụ trách khối khách hàng Doanh nghiệp, Nvidia Việt Nam đã có những chia sẻ về thành tựu doanh nghiệp đã đạt được trong năm 2022 cũng như những mục tiêu trong năm 2023. Ông John Boey, Giám đốc phụ trách đối tác khối các quốc gia Đông Nam Á chia sẻ định hướng và những ưu tiên của Nvidia dành cho khu vực nói riêng và thị trường Việt Nam nói chung. Các công nghệ mới nhất của doanh nghiệp cũng được cập nhật bởi chuyên gia giải pháp ADG - ông Nguyễn Thành Quế.

Cuối sự kiện là chương bốc thăm may mắn với nhiều giải thưởng hấp dẫn như bộ nữ trang Prosperous Path được chế tác từ đá Larimar, bộ nữ trang Inner Ocean được chế tác từ đá mắt hổ và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.

Tập đoàn công nghệ đa quốc gia Nvidia thành lập vào năm 1993 tại Santa Clara, California, bởi Jensen Huang, Chris Malachowsky và Curtis Priem. Doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực đồ họa, chơi game và tính toán song song (parallel computing). Các sản phẩm của doanh nghiệp gồm bộ xử lý trung tâm cho siêu máy tính (Nvidia Grace CPU), bộ xử lý đồ hoạ (GPU), bộ xử lý dữ liệu (DPU) và hàng loạt các công cụ lập trình (SDK) hỗ trợ lập trình AI/ML cũng như các thư viện tăng tốc ứng dụng HPC.

Thế Đan