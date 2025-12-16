Nvidia tung ưu đãi lớn mùa lễ hội cho dòng GeForce RTX

Nvidia triển khai chương trình ưu đãi cuối năm cho card đồ họa, laptop và PC trang bị GeForce RTX 50 Series.

Nvidia mở chương trình ưu đãi mùa lễ hội dành cho người dùng muốn nâng cấp hệ thống máy tính. Card đồ họa, laptop gaming và máy tính để bàn dùng GPU GeForce RTX 50 Series được áp dụng mức giá giảm tại các nhà bán lẻ trong nước, kèm quà tặng như game code, phụ kiện và chương trình bốc thăm trúng thưởng.

Dòng GeForce RTX 50 Series là thế hệ GPU mới tích hợp các công nghệ tăng tốc bằng AI. Công nghệ dò tia và dựng hình bằng mạng nơ-ron tiếp tục được mở rộng, hiện đã có hơn 800 trò chơi và ứng dụng hỗ trợ RTX. DLSS 4, phiên bản mới nhất của công nghệ tăng tốc khung hình, cho phép tăng tốc độ phản hồi đồng thời cải thiện độ chi tiết hình ảnh nhờ Tạo Đa Khung Hình và thuật toán tái tạo ánh sáng.

Hệ sinh thái sản phẩm của Nvidia. Ảnh: Nvidia

Trên các mẫu laptop trang bị GPU GeForce RTX 50 Series, hiệu năng xử lý đồ họa và tác vụ tính toán tăng từ hai đến bốn lần so với thế hệ trước, theo công bố của hãng. Đây cũng là nền tảng cho hệ sinh thái Nvidia Studio - bộ công cụ tối ưu cho dựng phim, đồ họa 3D và thiết kế số nhờ khả năng tăng tốc render bằng nhân dò tia và AI.

Với nhóm người dùng làm việc chuyên sâu với mô hình tạo sinh, giải pháp RTX AI PC giúp xử lý nhiều tác vụ ngay trên thiết bị mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào đám mây. Nvidia cho biết laptop dùng GPU GeForce RTX 5050 cho hiệu năng vượt trội trong nhiều bài thử nghiệm khi so sánh với laptop không dùng GPU rời và một số nền tảng chip khác.

Chương trình ưu đãi được Nvidia phối hợp triển khai cùng các đối tác bán lẻ tại Việt Nam trong dịp cuối năm.

(Nguồn: Nvidia)