Nvidia tiếp tục gặp bất lợi tại Trung Quốc

Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) được cho là yêu cầu nhiều công ty, như ByteDance và Alibaba, không mua chip AI do Nvidia sản xuất.

Financial Times dẫn nguồn tin thân cận cho biết CAC đề nghị các công ty công nghệ Trung Quốc chấm dứt thử nghiệm và đặt hàng RTX Pro 6000D, sản phẩm được Nvidia thiết kế riêng cho nước này. Cuối tháng 8, Bắc Kinh cũng khuyến khích các công ty không mua chip Nvidia mà lựa chọn giải pháp từ nhà sản xuất nội địa.

Jensen Huang, CEO Nvidia, bình luận về lệnh cấm trong họp báo ngày 17/9: "Chúng tôi chỉ có thể phục vụ một thị trường nếu quốc gia đó muốn chúng tôi làm vậy. Tôi thất vọng với những gì mình chứng kiến, nhưng họ có những việc lớn hơn cần giải quyết giữa Trung Quốc và Mỹ". Ông cho biết Nvidia sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Trung Quốc cũng như các công ty ở nước này nếu họ mong muốn.

Theo TechCrunch, lệnh cấm mới cũng có thể giáng đòn mạnh vào hệ sinh thái công nghệ Trung Quốc. Các công ty như Huawei và Alibaba thiết kế được chip AI nội địa, nhưng Nvidia đang dẫn đầu thị trường toàn cầu và chip của hãng được xếp vào nhóm tiên tiến nhất.

Logo Nvidia tại triển lãm Computex 2024 tại Đài Loan. Ảnh: Khương Nha

Hồi tháng 4, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra những yêu cầu về giấy phép với các công ty bán dẫn, trong đó có Nvidia, để bán chip AI tại Trung Quốc. Tại cuộc họp báo cáo thu nhập quý I/2025 của Nvidia, ông Huang cho biết công ty sẽ phải chịu khoản lỗ 8 tỷ USD riêng trong quý II do không thể bán chip AI H20 tại đất nước tỷ dân.

Đến tháng 6, Nvidia thông báo sẽ không đưa Trung Quốc vào dự báo doanh thu và lợi nhuận vì về cơ bản họ đã bị chặn khỏi thị trường này. Đến tháng 7, chính quyền Trump đảo ngược quyết định và bật đèn xanh cho công ty Mỹ.

Tháng trước, Nhà Trắng tuyên bố sẽ cấp các giấy phép cần thiết để bán ở Trung Quốc, nhưng kèm điều kiện chính phủ Mỹ sẽ nhận 15% doanh thu từ số chip bán ra. Tuy nhiên, theo báo cáo thu nhập mới của Nvidia, công ty vẫn chưa bán được bất kỳ sản phẩm nào cho khách hàng Trung Quốc vì việc triển khai đề xuất của ông Trump diễn ra chậm.

Thu Thảo (Theo TechCrunch, Financial Times)